التراجع مستمر.. «الملك» يعيش أصعب 72 يوماً

علي معالي (دبي)

ما يحدث في صفوف الشارقة خلال هذه الفترة ربما لم يحدث منذ سنوات طويلة، الفريق لم يعد يقدم المستوى المأمول، رغم وجود أسماء رنانة وبقيمة مالية كبيرة، ويكفي للدلالة على حالة الفريق أنه لم يعد قادراً على تحقيق الانتصار، حيث تعادل في 5 مباريات متتالية، ثم خسر في السادسة أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة رقم 22، بنتيجة 1-3، وقبل التعادلات الـ 5 المتتالية، والهزيمة من «الفرسان»، كان «الملك» قد خسر من الوصل بهدفين نظيفين، وكان آخر انتصار للشارقة قد تحقق منذ 72 يوماً، في الجولة الـ 14 بهدف نظيف في شباك اتحاد كلباء.

والطريف أن نفس هذا الرقم (72) هو نفسه، الذي غاب خلاله كايو لوكاس عن التهديف، حيث سجل في شباك اتحاد كلباء، وصام وغاب عن الملاعب ليعود بعد 72 يوماً ليسجل هدفاً من ضربة جزاء في شباك شباب الأهلي.

وصبت جماهير الشارقة جام غضبها على فريقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة الانتقادات اللاذعة لعدد من لاعبي الفريق واصفة الفريق بأنه أصبح بلا روح ولا هدف في ظل حالة التدهور الفني التي يعيشها «الملك» تحت قيادة الروماني كوزمين.

والغريب أنه خلال 7 مباريات متتالية للشارقة في دوري أدنوك للمحترفين فشل الفريق في أن يحقق أي انتصار، حيث خسر من الوصل بهدفين نظيفين في الجولة الـ 15 لتكون هزيمة قاسية، تهاوى بعدها «الملك»، ولم تقم له قائمة حتى اليوم، حيث حقق 5 تعادلات مع النصر والعين والامارات والجزيرة والبطائح ثم جاءت المباراة الأخيرة ليخسر من شباب الأهلي.

وبخلاف تراجع المستوى والترتيب، فإن هناك علامات استفهام كبيرة أصبحت حول نجوم الفريق وفي مقدمتهم البوسني بيانيتش والتونسي فراس بالعربي، والمالي موسى ماريجا، حتى البرازيلي كايو لوكاس، إضافة إلى اللاعبين المحليين ومنهم ماجد راشد وماجد حسن الغائب منذ فترات طويلة، ولم يستفد منه الملك بالشكل المناسب.