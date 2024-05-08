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الرياضة

خربين يواصل مطاردة «الهداف»

خربين يواصل مطاردة «الهداف»
8 مايو 2024 15:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
واصل عمر خربين مهاجم الوحدة تألقه هذا الموسم، بتسجيله هدف الفوز على النصر، ليضرب عدة عصافير بهذا الهدف، ونجح خربين في مواصلة المنافسة مع فابيو دي ليما، مهاجم الوصل على صدارة الهدافين، حيث يتساوى اللاعبان برصيد الأهداف، بواقع 15 هدفاً لكل منهما.
كما أن هدف الفوز جعل فريقه ينفرد بالمركز الرابع، ويفض الشراكة مع النصر، الذي كان يتساوى معه في الرصيد نفسه، ورفع «العنابي» رصيده إلى النقطة 38، فيما تجمد رصيد النصر عند 35 نقطة.
على جانب آخر، أبدى الهولندي شرودر، مدرب المصر غضبه الشديد من مستوى لاعبيه خلال المباراة، مؤكداً أن النتيجة لا تعنيه كثيراً بقدر ما يعنيه غياب الروح الرغبة لدى اللاعبين.
وقال: «لقد نجح الوحدة في استغلال الفرص التي أتيحت له، في حين غابت الروح والرغبة في استعادة الكرة من جانب لاعبينا».
وأكد أن فريقه ليس لديه عذر للخسارة، وكان يجب مواصلة العروض القوية، حيث إن النصر لم يخسر منذ 8 مباريات.
من جهة أخرى، أعرب الصربي جوران، مدرب الوحدة عن سعادته بما قدمه فريقه، مشيراً إلى أن الفوز يعد بمثابة استمرار العرض القوية، آخرها الفوز على العين في نهائي الكأس، مشيداً برغبة لاعبيه في النصر رغم الإجهاد وقلة الفاصل الزمني بين لقاء نهائي الكأس، وهذه المباراة.

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