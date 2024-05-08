اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية يبحث التعاون مع «الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية اجتماعاً مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بمقر الاتحاد في أبوظبي، بحضور علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاتحادين الآسيوي والدولي للرياضة الجامعية، ودومينيك أوركيد مدير تلفزيون الاتحاد الدولي، وبيير سيزنيك عضو اللجنة الإعلامية، وممثل قناة ديسكفري.

كما شارك في الاجتماع بتقنية الفيديو، وباولو فيريرا، مدير عام الاتحاد الدولي، وعبد الرحيم الهاشمي، مدير قسم رعاية الفعاليات الرياضية والمبيعات في مجلس أبوظبي الرياضي، والأستاذ الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة، والدكتور عماد يوسف، وحسام غانم من قنوات أبوظبي الرياضية.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون الإعلامي بين الاتحادين، وأفضل الممارسات التطويرية، وإمكانية إقامة شراكة مستدامة مع القنوات الرياضية بالدولة بصفة عامة وقنوات أبوظبي الرياضية بصفة خاصة، للمساهمة في رفع وعي المجتمع بالرياضة الجامعية وأهميتها في تخريج ابطال يمثلون الدولة في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأكد علي مسري أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي برعاية ودعم معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الاتحاد، ومتابعة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة امين عام الاتحاد، يهدف إلى تحقيق استدامة التوجهات المستقبلية، لتعزيز الريادة في شتى المجالات، وتوفير الإمكانات كافة التي تؤهل الرياضة الجامعية لتحقيق التنافسية على المستويين العربي والإقليمي والدولي في الرياضات كافة.

وناقش المجتمعون التغطية الإعلامية لبطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، التي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات في يوليو 2026، وتستضيفها جامعة الشارقة، بجانب سبل استضافة الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي الفعاليات والبطولات والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وأشاد الظاهري بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية منذ إنشائه، ودوره الملموس في مواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة الجامعية عالمياً، واستحداث البرامج التي تستشرف المستقبل، لتنمية وبناء قدرات الطلبة، وترسيخ القيم الرياضية، التي تسهم في إثراء عقولهم، وتحقيق النمو المستدام، خاصة أن الاتحاد الدولي يضم في عضويته 170 عضواً، وينظم سنويات فعاليات متنوعة تضم أكثر من 30 رياضة فردية وجماعية.

وأشار إلى أهمية التواصل مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والذي يمثل أعلى جهة للرياضة الجامعية في العالم، لتطوير الاستراتيجيات، وانتهاج أفضل الوسائل للارتقاء بالرياضة الجامعية في الدولة، بفضل تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من هذه المؤسسات العريقة والمتقدمة في مجال الرياضة المدرسية.

وأكد مسري حرص اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم العالي للمشاركة في الفعاليات الرياضية كافة التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية كون الامارات عضواً فاعلاً في المكتب التنفيذي له.