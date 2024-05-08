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الرياضة

«أكتيف هب» يستقطب 31 ألف مشارك العام الماضي

«أكتيف هب» يستقطب 31 ألف مشارك العام الماضي
8 مايو 2024 16:30


أبوظبي (الاتحاد)
استقطب برنامج «أكتيف هب» التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، الذي يهدف لتفعيل استخدام المرافق الرياضية المتوفرة في مدارس إمارة أبوظبي، والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، نحو 31 ألف مشارك العام الماضي 2023، بزيادة مقدارها نحو13 ألف مشارك عن العام 2022.
ويحقق برنامج «أكتيف هب» المجاني أهدافه من خلال تفعيل مرافق المدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لتكون أماكن جذب مجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم والطائرة والسلة وحصص اللياقة البدنية والآيروبيك وألعاب القوى والسباحة والألعاب المائية والجو جيتسو وغيرها، بمتابعة مدربين متخصصين من المؤهلين في كل الرياضات التي يوفرها البرنامج
وقال سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «نسعى من خلال تنفيذ هذا البرنامج الريادي إلى تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع المحلي، ومن أبرزها تحسين الصحة الجسدية والعقلية لأفراده، وتطوير التفاعل الاجتماعي، وتعزيز منظور أهمية الحياة الصحية، وتعزيز صحة القلب، والتخلص من التوتر، فضلاً عن الفوائد الأخرى غير المباشرة من خلال تعليم الطلبة وأفراد المجتمع أهمية العمل الجماعي والتعاون وتحسين مستوى اليقظة والتركيز وبناء مجتمع أكثر تسامحاً من أجل مستقبل أفضل».
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن عدد الأعضاء النشيطين وصل إلى 19500 شخص، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين عن البرنامج 85%، كما حصل البرنامج على الجائزة الفضية في حفل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يثبت أن برنامج أكتيف هب يسير بالطريق الصحيح ويُعد مؤثراً في حياة أفراد المجتمع في مناطق أبوظبي والعين والظفرة. 
وشهد برنامج أكتيف هب مشاركات من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 52% والذكور 48% من مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن مشاركة نحو 2000 من أصحاب الهمم في كل من مناطق أبوظبي والعين والظفرة.
ويعدّ مجلس أبوظبي الرياضي هيئة تنظيمية مسؤولة عن تطوير وتنظيم الأنشطة الرياضية في إمارة أبوظبي، ويهدف المجلس إلى تعزيز الرياضة في الإمارة وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط الرياضي بشكل منتظم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية وتنظيم برامج تطوير المواهب، بما يسهم في تعزيز الهوية الرياضية لإمارة أبوظبي. 

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