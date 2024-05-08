بطولة حمدان بن زايد للرماية بالظفرة تعلن برنامج الفعاليات المصاحبة



الظفرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22»، لفئات الرجال والسيدات والناشئين، انطلاق الفعاليات المتزامنة مع البطولة لتوفير أفضل الخيارات أمام جميع الفئات العمرية لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة والمختلفة.

ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة الفعاليات المقررة في الرماية.

وانطلقت بطولة فئة الرجال مطلع مايو الجاري بالدور التمهيدي وتستمر حتى 13 مايو، لاختيار أفضل 50 رامياً لخوض الأدوار النهائية التي تقام يوم 14 مايو الحالي، كما تشهد البطولة منافسات السيدات في المرحلة الثانية من 1 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين، وتنطلق الفعاليات المصاحبة على هامش الحدث في كرة القدم، والبادل والبولينج والبندقية الهوائية في الظفرة من 31 مايو الجاري إلى 14 يونيو المقبل للفئات المختلفة.

وأكد ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، أن المنافسات القوية في المرحلة الماضية على مستوى الرجال والناشئين تعكس قيمة وأهمية هذه البطولة التي تستمد قوتها من خلال المشاركة الواسعة للرياضيين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لمكانتها المتميزة.

وأضاف أن اللجان التنظيمية العاملة في البطولة تضطلع بجهود كبيرة، ومتابعة جميع الترتيبات الخاصة بالفعاليات، وتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز نجاحها، ونتوقع أن تقدم لنا الفعاليات المختلفة على مستوى الرجال والسيدات والناشئين المواهب المتميزة، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.