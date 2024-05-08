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الرياضة

راشد بن حمدان يطلع على استعدادات انطلاقة سباق القفال

راشد بن حمدان يطلع على استعدادات انطلاقة سباق القفال
8 مايو 2024 18:00

 
دبي (الاتحاد)
استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11-19 الجاري.
ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لتنظيم وانجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي بدأ عام 1991 بفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال احتفاءً بإرث الآباء والأجداد.
وثمن رئيس نادي النصر، الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد موعداً يترقبه الجميع 
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا وشركاء النادي الاستراتيجيين في إنجاز الخطوات اللازمة والضرورية، التي تضمن أمن وسلامة المشاركين في انتقالهم إلى جزيرة صير بونعير ووصولهم بسلام بعد السباق وإنجاح الحدث.
ووجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وفد اللجنة العليا المنظمة العمل لتسهيل مهمة المشاركين وتذليل الصعاب واختيار الموعد المناسب لإقامة الحدث في صورة زاهية وجميلة تناسب مكانته الكبيرة ليواصل السباق في النسخة رقم 33 تسجيل الأرقام القياسية والكبيرة، والتي تبرز في كل موسم.
وأعرب عن أمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين من الأطقم ملاك ونواخذة وبحارة، مؤكداً أن الجميع سيكون فائزاً بالمشاركة والحضور في هذا العرس الكبير، وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، من وفد اللجنة العليا المنظمة هدية تذكارية قدمها له سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور عضوي اللجنة خالد خميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي.

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