«جري العمال» يحتفل باليوم العالمي في مضمار ميدان

دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين مساء الغد، «سباق جري العمال» لمسافة 3 كلم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وذلك بمضمار ميدان، وتتاح فيه المشاركة لجميع الكوادر العمالية في المؤسسات، والهيئات، والشركات الحكومية، والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحسن علي حسين النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، واللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، واللواء علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب: «يحتل العمال مكانة مميزة في مجتمعنا وينالون تقديراً كبيراً من القيادة الرشيدة ومن مختلف المؤسسات وفئات المجتمع، تقديراً لدورهم الكبير والحيوي في حياتنا اليومية وفي بناء الوطن، ويعتز مجلس دبي الرياضي بأن يكون للعمال نصيب مهم وأساسي في أنشطة وفعاليات المجلس السنوية، ويسعى المجلس لمنح هذه الفئة المهمة الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم والتعارف فيما بينهم بمختلف الشركات والمؤسسات، وتحقيق العديد من الأهداف الرياضية والمجتمعية من خلال تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية السنوية المختلفة».

وأضاف حارب: «سعداء بالمشاركة الواسعة من العمال في هذا السباق الذي يعد إضافة كبيرة إلى قائمة الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي لهذه الفئة المهمة، والتي تتصدرها «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام سنوياً تحت شعار «إسعادهم هدفنا» في مختلف الملاعب في دبي، وتشهد مشاركة 40 ألف عامل من 275 شركة يتنافسون في 11 لعبة رياضية، كما نظّم المجلس أول فعالية رياضية مجتمعية مخصصة ل «عمال توصيل الطلبات» في الشركات العاملة بالدولة، وكانت هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي جمعت كافة شركات التوصيل تحت سقف واحد، ونظّمنا أيضاً فعالية «اليوم الرياضي لعمال البناء»، و«اليوم الرياضي لمهندسي النظافة» العاملين في بلدية دبي، مارس العمال خلال هذه الفعاليات أنشطة رياضية وترفيهية ممتعة، وعاشوا تجربة فريدة وسعيدة من خلال هذه الفعاليات المتنوعة التي قدمها المجلس كرسالة تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها».

وقال محسن النسي: نشكر مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال على تعاونهم في تنظيم هذا السباق الذي يأتي ضمن احتفالات الدولة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهو نهج مستمر لتكريم القوى العاملة بمختلف ثقافاتها ومستوياتها المهنية على عطائهم وتقديراً لدورهم ومساهمتهم في كل ما وصلت إليه دولتنا الحبيبة من رفعة وريادة في جميع المجالات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين نحرص كل الحرص على تبني وإطلاق المبادرات المجتمعية ودعم الشراكات الهادفة إلى تكريم العاملين في الدولة ومشاركتهم كافة المناسبات والتواصل الدائم معهم.