شباب الأهلي يستضيف «آسيوية الأندية للسلة»



دبي (الاتحاد)

وقعت إدارة نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، على هامش معرض سوق السفر العربي بدبي لاستضافة دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة 2024، والتي تضم شباب الأهلي المستضيف، و8 أندية من ماليزيا وإندونيسيا وكوريا، والفريقين المتأهلين من «الفاينال 8» لدوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة.

حضر حفل التوقيع، ماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وهاجوب خاجريان، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ووجه هاجوب خاجريان الشكر إلى إدارة نادي شباب الأهلي واتحاد كرة السلة لدعمهما تنظيم هذه النسخة الجديدة في دبي، وقال:«بطولة الأندية الآسيوية تمتاز بتاريخ عريق وتحمل نسخة هذا العام أهمية خاصة، لأنها تمثل أول ظهور لدوري أبطال كرة السلة الآسيوية، ويمثل حدثاً مهماً استراتيجياً في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي لكرة السلة المتمثل في إعادة تشكيل مسابقات الأندية الدولية».

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ينسجم التزامنا باستضافة الفعاليات الرياضية الدولية في دبي مع المستهدفات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والرياضة ركيزة أساسية لمنظومة السياحة والفعاليات في الإمارة، واستضافة دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2024 من شأنه إثراء أجندة دبي الرياضية التي تقام على مدار العام، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث المهم الجماهير من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عشاق كرة السلة المقيمين في الإمارات، ولدينا ثقة بأنها ستحقق نجاحاً باهراً، وستقدم تجربة استثنائية للاعبين والجمهور على حد سواء، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى».

وقال ماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي: «سعداء باستضافة النسخة الافتتاحية من البطولة، والثقة التي منحها لنا الاتحاد الدولي لكرة السلة الإقليمي في آسيا تؤكد مكانة دبي وجهة رئيسة للرياضيين والأحداث الرياضية، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، وقبلنا التحدي، ونتعهد بتقديم نسخة استثنائية.