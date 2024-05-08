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الرياضة

إيجور جيسوس.. هداف 2024

إيجور جيسوس.. هداف 2024
8 مايو 2024 16:15

سلطان آل علي (دبي)
نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز على الشارقة بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي، وقد كانت الكفة متعادلة حتى دخل إيجور جيسوس من دكة البدلاء ليحسم اللقاء لصالح «الفرسان.
وقد فضل المدرب نيكوليتش أن يبقي إيجور جيسوس على مقاعد البدلاء في مواجهة الشارقة. وأشركه بديلاً في الدقيقة 65 والنتيجة هي التعادل 1-1. وسرعان ما سجل إيجور الهدف الثاني للفرسان بعد دقيقتين من دخوله في الدقيقة 67، ومن ثم حسم اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 86.
ويعد إيجور جيسوس أكثر لاعبي «دورينا» تسجيلاً للأهداف خلال عام 2024 في كل المسابقات مع شباب الأهلي، متساوياً مع سفيان رحيمي، حيث سجل 11 هدفاً خلال 13 مباراة، كما صنع هدفاً إضافياً، وقد ساهم المهاجم القناص في تحقيق 12 نقطة مباشرة من إجمالي 31 للفريق، بنسبة تقارب 39%، كما أن أهدافه ساهمت في تأهل الفريق على حساب بني ياس في دور الـ 16 بكأس رئيس الدولة، ومن ثم الشارقة في دور ربع النهائي، وما يميز إيجور كذلك أنّ أهدافه الـ11 لم يكن أي منها عن طريق ركلات الجزاء!
وإذا ما نظرنا إلى بقية القائمة، فإن سفيان رحيمي يتساوى معه بـ11 هدفاً، ولكن 3 منها ركلات جزاء، ويتميز سفيان بأن 7 أهداف سجلها في البطولة الآسيوية وعلى أندية مثل النصر والهلال، وفي المرتبة الثالثة، يأتي فابيو ليما مع الوصل بـ 9 أهداف، ثم مهدي قائدي مع اتحاد كلباء، وعمر خربين مع الوحدة بـ7 أهداف لكل لاعب.

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هدافو عام 2024 بكل المسابقات:
إيجور جيسوس = 11 هدفاً
سفيان رحيمي = 11 هدفاً
فابيو ليما = 9 أهداف
مهدي قائدي = 7 أهداف
عمر خربين = 7 أهداف

إيجور جيسوس
شباب الأهلي
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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