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الرياضة

«القوى» يشارك في «عربية الشباب»

«القوى» يشارك في «عربية الشباب»
8 مايو 2024 19:00

دبي (الاتحاد) 
يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى في البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 سنة، التي تنطلق اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في مصر، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة، ويضم منتخبنا 5 لاعبين ولاعبات في منافسات السرعات والمسافات المتوسطة والرمي. 
وأكمل منتخبنا الوطني استعداداته للبطولة من خلال التحضيرات السابقة التي شهدت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب وكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة. 
وأعلنت اللجنة المنظمة عن الدول المشاركة وهي الإمارات، ومصر والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان وقطر واليمن والجزائر وتونس واليمن ولبنان وليبيا والمغرب، وجيبوتي والسودان والبحرين. 
وأكد محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى على اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة الفعاليات، بما يتماشى مع أهمية الحدث وما يمثله من تأكيد على التطور الذي حققته ألعاب القوى العربية.
وتوقع منافسة قوية بين المشاركين من المنتخبات العربية في البطولة بهدف الحصول على الأرقام المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها ليما بجمهورية بيرو في يوليو المقبل.
وأضاف: «استاد هيئة قناة السويس في أبهى حلة لاحتضان الأشقاء العرب، وتم التأكيد على جميع الترتيبات الفنية، والمسارات الخاصة بالمنافسات من خلال العمل الذي اضطلعت به اللجان المنظمة، آملين أن تحقق البطولة الفوائد الفنية المنشودة للمنتخبات العربية».

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