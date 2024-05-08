برنامج أوسس التطوعي.. مسيرة حافلة في تنظيم الفعاليات الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)

مع ختام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو، التي تستضيفها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية وسط حضور جماهيري حاشد، يبرز دور أعضاء برنامج أوسس التطوعي الذين يبذلون جهوداً كبيرة في المساهمة وتقديم الدعم لإنجاح الفعالية. وتأسس برنامج أوسس التطوعي في أبريل 2020، ويعمل تحت مظلة اتحاد الجو جيتسو، وكان حاضراً في العديد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد وعدد من المبادرات الخيرية والإنسانية، وسجل مساهمات مهمة لامست مختلف شرائح المجتمع.

ويقول عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجو جيتسو«يمثل العمل التطوعي جزءاً مهماً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتسهم الفرق التطوعية في إحداث أثر إيجابي والمساعدة في الأعمال والأنشطة الخيرية والمجتمعية والفعاليات الرياضية، يلعب برنامج أوسس التطوعي منذ تأسيسه دوراً مهماً في المساهمة بتنظيم فعاليات الجو جيتسو».

ويقول دسوقي عبدالرازق، أحد متطوعي البرنامج «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها كمتطوع مع الاتحاد، وكانت تجربة ممتعة منحتني فرصة التعرف أكثر إلى رياضة الجو جيتسو وقواعدها، وتتمحور مهمتي حول المساعدة في جهود تنظيم الجمهور وضمان سلاسة تنقلهم».

من جانبها، قالت عهود الكعبي، متطوعة في البرنامج «أشارك في المهام التنظيمية مع الاتحاد للمرة الثانية، وأحببت التجربة ما دفعني لتكرارها، حيث يتمتع الجميع هنا بالمسؤولية والإنضباط، كما أننا جئنا بدافع التعرف عن كثب إلى رياضة الجو جيتسو، لأنها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة، ونحرص على القيام بدورنا في رسم صورة جميلة عن البطولات والتجارب المميزة في الدولة أمام الجمهور القادم من مختلف أنحاء آسيا».

أوضحت موزة الظاهري، إحدى المسؤولات في البرنامج «بلغ عدد المتطوعين في مختلف فعاليات البطولة 300 متطوع أظهروا جميعاً قدراً كبيراً من التفاني والتعاون، ويلقى البرنامج منذ إطلاقه إقبالاً لافتاً من المتطوعين للمشاركة في دعم مختلف الفعاليات، ونجح أفراد البرنامج في القيام بمهامهم على أكمل وجه والمساهمة في ضمان تقديم فعالية رياضية وفقاً لأعلى المعايير».