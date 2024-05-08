الإمارات تكتب شهادة نجاح «آسيوية الجو جيتسو» بـ 59 ميدالية



أبوظبي (الاتحاد)

حقّق منتخبنا الوطني للجو جيتسو حصيلة مميزة من الميداليات بمنافسات فئة الشباب تحت 21 عاماً في ختام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي حصيلة إجمالية، نجح منتخبنا الوطني في تحقيق 59 ميدالية ملونة منذ انطلاقة البطولة وحاز منتخب الكبار 18 ميدالية حافظ من خلالها على اللقب للعام الرابع على التوالي، بينما حصل منتخب الشباب والناشئين على 41 ميدالية.

وتألّق أبناء وبنات الإمارات بشكل لافت في فئة تحت 21 عاماً، رافعين رصيد الدولة في منافسات فئتي الناشئين والشباب إلى 41 ميدالية ملونة بواقع، 11 ذهبية، 8 فضيات، و22 برونزية.

وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إحراز 4 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات في اليوم الختامي للبطولة وتوج بالذهب كل عائشة الشامسي في وزن 45 كجم، وفيصل الواحدي وزن 69 كجم، وفرّاج العولقي وزن 85 كجم، وعمار الحوسني وزن 94 كجم، وحقّق الميداليات الفضية كل من مريم آل علي وزن 45 كجم، وشمّا البلوشي وزن 48 كجم، ومهرة محفوظ وزن 63 كجم، وفهد الحمادي وزن 77 كجم، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من سارة العتيبة وزن +70 كجم، وبلقيس الهاشمي وزن 48 كجم، والعنود الحوسني وزن 57 كجم، وراشد الشحي وزن 56 كجم، وسلطان حسن وزن 69 كجم.

ومع ختام منافسات النسخة الثامنة، تقدّم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة التي شكلّت مصدر إلهام لكل فرق العمل واللجنة المنظمة واللجان الفرعية لتقديم الأفضل والأكثر تميزاً وتوفير تجربة استثنائية على صعيد الاستضافة والتنظيم ترقى إلى تطلعات مجتمع الجو جيتسو محلياً وقارياً وعالمياً.

كما تقدّم بالشكر إلى جميع المشاركين من وفود رسمية وإداريين ولاعبين ومتطوعين وجماهير، والذين أسهموا في تعزيز نجاح وتألق البطولة على المستويات كافة.

وأضاف: «نجح نجوم منتخبنا الوطني للجو جيتسو في ترسيخ تفوق الدولة على صعيد آسيا إذ عكس الأداء المشرّف الذي قدموه منظومة العمل المتكاملة والنموذجية التي تضم اللاعبين والجهاز الفني وفريق عمل اتحاد اللعبة، لقد بدأت الاستعدادات لهذا الاستحقاق قبل أسابيع وفقاً لبرنامج تدريبي متطور ومكثّف بهدف الظهور المشرّف في المنافسات، وكان أبطالنا على قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، ونحن على يقين بأن هذا الجيل الشاب سيرسم ملامح المستقبل المنشود لرياضة الجو جيتسو الإماراتية».

بدوره قال ماهيسا أربا، نائب الأمين العام لاتحاد إندونيسيا للجو جيتسو: «يضم منتخبنا المشارك في النسخة الثامنة سبعة لاعبين، جميعهم قدموا أداء جيداً، ونركز جهودنا على دعم فئة الناشئين ونطمح إلى حصد المزيد من الميداليات في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «تشهد رياضة الجو جيتسو نمواً لافتاً في إندونيسيا منذ استضافتنا لدورة الألعاب الآسيوية 2018 في مدينتي جاكرتا وباليمبانج، حيث أطلقنا بطولات محلية عديدة أسهمت في تعزيز انتشار اللعبة في مجتمعنا. ونتعاون عن كثب مع الاتحاد الآسيوي لتنظيم بطولات إقليمية في بالي، ما يسهم في استقطاب المزيد من الرياضيين لممارسة الجو جيتسو».

ومن ناحيته قال لاعب المنتخب الوطني فيصل الواحدي الذي فاز بذهبية وزن 69 كجم: «الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة على هذا المستوى ليس بالأمر السهل، ولعل الأمر الذي يدعو للفخر وهو رؤية العديد من زملائي يصعدون منصة التتويج بعلم الدولة».

ويضيف: «كنا محظوظين في هذه البطولة لأننا تمكنّا من متابعة أداء زملائنا في الفئات العمرية الأخرى، والاستفادة من تجاربهم المختلفة في النزالات التي خاضوها على مدى الأيام الخمسة الماضية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أدائنا خلال اليوم الختامي».

وتقول عائشة الشامسي لاعبة المنتخب الوطني وبطلة فئة وزن 45 كجم: «فخورة بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة آسيا، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة والتفوق بجدارة على مجموعة من المنافسات القويات، ومن دون شك شعور التتويج على أرض الوطن لا مثيل له، والمساهمة في رفع رصيد المنتخب من الميداليات يعتبر الإنجاز الأهم بالنسبة لي. أهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات واتحاد اللعبة الذي مهّد لنا طريق التميز في البطولة».



اكتساب الخبرات



عبر عبدالله عياش، مدرب المنتخب السوري للجو جيتسو عن سعادته بخوض هذه التجربة المميزة وسط حضور لافت للمواهب القارية والتنظيم الرفيع المستوى. وأوضح: لايزال منتخبنا حديث العهد إلا أننا استفدنا من مشاركتنا واكتسب لاعبونا خبرات مميزة، ولا سيما من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين في آسيا على أرض عاصمة الجو جيتسو العالمية. ونتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستضافة.

وقالت شام المواردي، لاعبة المنتخب السوري في فئة تحت 16 عاماً والفائزة بالميدالية البرونزية لوزن 52 كجم: «تغمرني السعادة بهذا الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية لمنتخب بلادي في هذه البطولة المهمة. كانت تجربتنا في أبوظبي مميزة للغاية، فمجرد خوض النزالات على أرض الإمارات يمنحنا حافزاً قوياً لبذل كل ما لدينا للفوز، لأننا نعتبرها وطننا الثاني، كما أن للفوز طعماً خاصاً هنا على أرض عاصمة الجو جيتسو العالمية، وأرجو أن أتمكن من تحقيق الميدالية الذهبية في البطولات القادمة».



تحقيق الحلم

اشاد الكازاخستاني سونغات باتباي الفائز بذهبية فئة تحت 21 عاماً وزن 85 كجم بمستوى المنافسات والتنظيم الاستثنائي للبطولة وقال: سعادتي لا توصف بحصد الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للجو جيتسو، لأنني نجحت في تحقيق الحلم الذي راودني طويلاً، ورفعت علم بلادي أمام هذا الحضور الكبير.

أضاف: «يمنحني هذا الإنجاز حافزاً إضافياً للاستمرار بالتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات، ولا سيما بعد الخبرة التي اكتسبتها من الاحتكاك بأقوى اللاعبين في آسيا، ومشاهدة العديد من النزالات القوية عن كثب وتعلم تقنيات جديدة. ما يزال لديّ الكثير لأحققه والعديد من البطولات التي أتطلع للمشاركة فيها».

