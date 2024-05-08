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الرياضة

الترجي يودع كأس تونس قبل مواجهة الأهلي المصري

الترجي يودع كأس تونس قبل مواجهة الأهلي المصري
8 مايو 2024 20:40

 

تونس (د ب أ)
واصل الترجي التونسي نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة، وأثار المزيد من القلق لجماهيره قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي المصري في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وودع الترجي بطولة كأس تونس لكرة القدم مبكراً من دور الـ32، عقب خسارته المباغتة 1 / 2 أمام مضيفه محيط قرقنة، الناشط بالرابطة التونسية المحترفة الثانية، بعد التمديد، اليوم الأربعاء.
وبادر محيط قرقنة بالتسجيل عن طريق جعفر موسى في الدقيقة 69، لكن ياسين مرياح أدرك التعادل للترجي في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.
وخلال الوقت الإضافي، فجر محيط قرقنة مفاجأته المدوية، بعدما أضاف الهدف الثاني بتوقيع محمد أمين زيتوني في الدقيقة 112، ليطيح بالترجي مبكراً من المسابقة، ويصعد لدور الـ16 في البطولة. بتلك النتيجة، تواصلت عقدة الترجي مع لقب كأس تونس، بعدما عجز عن التتويج بالمسابقة للموسم الثامن على التوالي، حيث يعود آخر لقب فاز به في البطولة إلى موسم 2015 / 2016، علماً بأنه البطل التاريخي للمسابقة، التي حمل كأسها 15 مرة.
ومنذ تغلبه 1 / صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، لم يحقق الترجي أي انتصار خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة بمختلف المسابقات، وذلك قبل لقائه المهم مع النجم الساحلي التونسي يوم السبت القادم في الدوري التونسي، وكذلك قبل مباراتيه المنتظرتين أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

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