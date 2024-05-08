«قفز الحواجز» يشارك في بطولة «مونتي فالكو» بإيطاليا

روما (وام)

يستعد منتخب الفروسية لقفز الحواجز للمشاركة في بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم غداً ضمن معسكره الحالي في إيطاليا استعداداً لأولمبياد باريس 2024، وتعد هذه البطولة محطة مهمة في الإعداد قبل التحدي الأخير الذي ينتظر المنتخب بالمشاركة في كأس الأمم فئة الخمس نجوم من 22 إلى 25 مايو الجاري بالعاصمة الإيطالية روما.ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وعبَّر سالم السويدي، فارس منتخبنا الوطني، عن سعادته بتأهل خيله «فونشيتي» للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد حصوله أخيراً بإيطاليا على المركز السادس في شوط الجائزة الكبرى فئة الأربع نجوم على ارتفاع 155 سم، وقبل ذلك المركز الخامس ببطولة حاكم الشارقة فئة الخمس نجوم، والترتيب الرابع في بطولة الفرسان الدولية بأبوظبي فئة الثلاث نجوم.