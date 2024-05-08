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الرياضة

استعادة رباعية لـ«ذاكرة الانتصارات» في «الجولة 22» لـ«أدنوك للمحترفين»

استعادة رباعية لـ«ذاكرة الانتصارات» في «الجولة 22» لـ«أدنوك للمحترفين»
9 مايو 2024 01:06

معتصم عبدالله (دبي)

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سيطر سيناريو استعادة ذاكرة الفوز الغائبة على مشهد مباريات «الجولة 22» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تصدرها فوز الجزيرة الأول في عام 2024 على ضيفه بني ياس بهدف عمر تراوي، والذي أنهى السلسلة الأطول لـ «فخر أبوظبي» من دون فوز في 8 مباريات على التوالي في الدوري، منذ آخر انتصار أمام حتا 3-1 في «الجولة 12» في ديسمبر من العام الماضي 2023.
في المقابل، أنجز العين مهمة «البروفة الآسيوية» بنجاح بتفوقه على خورفكان بهدف سلطان الشامسي، وهو الفوز الأول لـ «الزعيم» في الدوري، بعد أربع مباريات على التوالي شهدت التعادل مع الشارقة 1-1، والخسارة أمام النصر 1-3، والتعادل مع الجزيرة 2-2، والخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، قبل اصطياد «النسور» في الطريق إلى اليابان لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما السبت المقبل. 
وعلى ذات المنوال، احتفل نادي الإمارات بالفوز بعد صيام 4 مباريات على التوالي، بتفوقه على مضيفه اتحاد كلباء 2-1، وهو الفوز الثالث لـ «الصقور» في الدوري، والأول منذ آخر انتصار أمام ضيفه خورفكان 2-1، ضمن «الجولة 16».
واقتصرت في المقابل، فترة صيام الوحدة المنتشي بتفوقه على ضيفه النصر 1-0، على ثلاث مباريات فقط قبل مواجهة «العميد»، وشملت الخسارة أمام اتحاد كلباء 0-1، وعجمان 1-2، والتعادل مع الإمارات 0-0، وصولاً إلى مباراته أمام النصر 1-0.
وعلى غرار «ذاكرة انتصارات الأندية»، استعاد البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة «ذاكرة الأهداف»، بعدما افتتح التسجيل لفريقه أمام مضيفه شباب الأهلي 1-3 من ركلة جزاء في الدقيقة 10، وهو الهدف الأول لكايو بعد صيام 72 يوماً منذ آخر هدف في مرمى اتحاد كلباء في فبراير الماضي.

دوري أدنوك للمحترفين
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