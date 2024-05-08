«صحوة القاع» تُجدد حسابات البقاء في «أدنوك للمحترفين»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، ظاهرة صحوة فريقي القاع الإمارات وحتا، وهي الصحوة التي تجدد أمل البقاء، بعد فوز «الصقور» على اتحاد كلباء 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 14، ورغم أن موقعه في جدول الترتيب لم يتغير وظل في المركز الثالث عشر، إلا أن قلص الفارق بينه وبين خورفكان صاحب المركز الثاني عشر إلى 6 نقاط فقط، وهو ما يعني أن فوزه في مباراتين من المباريات الست، وخسارة النسور بالعدد نفسه من المباريات سيتساوى الفريقان في النقاط، وهو ما يضع الفريق في حسابات البقاء وليس الهبوط.

وتتمثل حظوظ الإمارات في كونه له مباراة مؤجلة أمام البطائح من الجولة الـ 13، وهو الفريق، الذي سيلتقي به مرتين من المواجهات الست المنتظرة له، حيث يستضيف بملعبه فرق العين وشباب الأهلي والنصر والبطائح، ويخرج لمواجهة الجزيرة والبطائح مرة أخرى.

كما تعادل حتا مع عجمان من دون أهداف وهو التعادل، الذي رفع رصيد «الإعصار» إلى 7 نقاط وأجل هبوطه رسمياً، ورغم صعوبة المهمة على لاعبي حتا إلا أن الأرقام تؤكد أن الفريق أمامه 5 مباريات تعادل 15 نقطة أمام الشارقة والبطائح وشباب الأهلي في الجولة المؤهلة، ثم الجزيرة والمباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي.

ويحتاج الفريق للفوز في جميع المباريات، بشرط أن يخسر أقرب منافسيه، وهو فريق خورفكان أو اتحاد كلباء في جميع المباريات، وهي المهمة المستحيلة أمام «الإعصار».

ولم تكن صحوة القاع لمجرد فوز «الصقور»، وتعادل «الإعصار»، بل أيضاً الفرق الثلاثة التي تسبقهما خسرت في مبارياتها، حيث خسر خورفكان أمام العين بهدف دون رد، وتوقف رصيده عند النقطة 20، وخسر كلباء أمام الإمارات، وتجمد رصيده عند النقطة 21، وخسر بني ياس أمام الجزيرة بهدف دون رد، وظل في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.