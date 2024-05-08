سفارة الدولة باليابان ترحب بجماهير العين

دبي (الاتحاد)

أصدرت سفارة دولة الإمارات لدى اليابان، بياناً رسمياً عبر صفحتها الرسمية بموقع «X» رحبت فيه ببعثة نادي العين وبالجماهير الإماراتية المؤازرة لممثل الوطن في المهمة الآسيوية، حيث يخوض «الزعيم» مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني يوم السبت المقبل.

وكانت إدارة العين، أعلنت عن توفير طائرتي بوينج 777، لنقل جماهير العين بالمجان إلى اليابان، وأشارت السفارة في البيان إلى أنها ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لنادي العين والجمهور الإماراتي المتوقع حضوره لذهاب المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا في استاد نيسان، بمدينة يوكوهاما، يوم السبت المقبل.

وجاء في بيان السفارة: «تعمل السفارة بالتنسيق مع إدارة نادي العين، على تسهيل وصول بعثة الجماهير الإماراتية الرسمية، والجماهير الإماراتية المتواجدة في اليابان، والتي ترغب في حضور المباراة ومؤازرة ممثل الوطن»، وأعربت السفارة في ختام بيانها عن أمنياتها الصادقة للجماهير الإماراتية الوصول بالسلامة إلى اليابان والاستمتاع بمشاهدة وتشجيع ممثل الدولة في أقوى بطولات القارة الآسيوية للأندية الأبطال، بشكل حضاري ومميز.