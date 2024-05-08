«الزعيم» يؤدي تدريباته في يوكوهاما استعداداً لـ«ذهاب النهائي»

معتز الشامي (دبي)

وصلت بعثة فريق العين، إلى اليابان، وذلك لبدء التحضيرات للمواجهة المصيرية والمرتقبة أمام فريق يوكوهاما، المقررة بعد غدٍ السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واصطحب الجهاز الفني جميع اللاعبين، بمن فيهم الذين لن يشاركوا في المباراة بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة، وتوفير أجواء الحماس والمساندة الكبيرة للفريق خلال فترات التحضير للمواجهة المرتقبة، حيث شهدت التدريبات التي خاضها الفريق على ملعبه قبل السفر إلى اليابان، ارتفاع معنويات جميع اللاعبين، لا سيما في ظل عودة إيريك لمشاركة التدريبات الجماعية مع الفريق بعد شفائه من الإصابة، ولكن سيتم حسم الدفع به في مباراة الذهاب من عدمه بعد التدريب الأخير للفريق غداً الجمعة.

وحرص كريسبو مدرب العين على الاجتماع باللاعبين في الحصة الصباحية، التي سبقت السفر أمس، والتأكيد على ضرورة استحضار الثقة، وروح الأداء القوي والمميز، لا سيما في الناحية الدفاعية في مباراتي الرياض أمام الهلال وقبله النصر، حيث حسم العين التأهل خارج أرضه في العاصمة السعودية أمام بطل آسيا السابق وأحد أقوى فرق القارة.

وشدد كريسبو في كلمته للاعبين، على ضرورة احترام المنافس، وفي نفس الوقت، التمسك بروح الانتصار وعدم الاستسلام التي ميزت «الزعيم» في المواجهات الصعبة خلال مشواره بالبطولة، مشدداً على ضرورة الحسم في لقاء الذهاب عبر محاولة التسجيل المبكر، الذي من شأنه أن يربك المنافس ويضعه تحت الضغط ويجبره على ارتكاب الأخطاء.

وأكد كريسبو للاعبين على ضرورة التفكير في مباراة الذهاب على أنها مباراة التتويج، ما يعني ضرورة القتال فيها على اللقب، وعدم الاستكانة أو الاعتماد على لقاء العودة فقط، بل يجب السعي لوضع الفريق في المقدمة.

ويؤدي العين تدريباته الأساسي مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد يوكوهاما اليوم، بينما اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد التدريبات الرسمية للفريقين، قبل 24 ساعة من ركلة بداية المباراة المرتقبة، وفقاً للائحة مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث تقرر أن يؤدي العين مرانه في السابعة من مساء غدٍ الجمعة، على استاد يوكوهاما «الدولي»، أما فريق نادي يوكوهاما فقد اختار الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمرانه الرسمي، ولكن على ملعب يوكوهاما الفرعي.

كما اعتمد الاتحاد الآسيوي، موعد المؤتمر الصحفي لنادي العين في تمام السادسة والنصف مساء، بقاعة المؤتمرات الملحقة باستاد يوكوهاما، أما الفريق المضيف فسيعقد مؤتمره في تمام الخامسة والنصف مساء.

على الجانب الآخر، سلطت وسائل الإعلام اليابانية، عبر القنوات المتخصصة والصحف الرياضية يوم أمس، الضوء على الخبر الذي تصدر أعلى مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، والخاص بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، والخاص بتوفير طائرتين «بوينج 777» لجماهير العين، من أجل مساندة «الزعيم» في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بينما أشارت توقعات النقاد إلى أن العين، سيحظى بدعم لافت من محبي النادي عبر الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى الإماراتيين والخليجيين والعرب المقيمين في اليابان، حيث تقرر تخصيص 4000 مقعد لجمهور العين في استاد يوكوهاما «الدولي»، في الوقت الذي نفدت فيه نحو 50 ألف تذكرة.

وحفزت البرامج الرياضية الجماهير اليابانية على الوقوف إلى جانب يوكوهاما في ملعبه خلال مباراة الذهاب، وشراء كافة التذاكر، خصوصاً وأن أكبر عدد سجل حضوره في ملعب المباراة لم يتجاوز حاجز الخمسين ألف مشجع.

وسلطت صحيفة «سوكر» اليابانية في عددها أمس، الضوء على نجوم «الزعيم»، وذلك عبر تقرير شامل لأداء الفريق، الذي أشارت إلى مدربه الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، الذي يعتمد أسلوباً مغايراً في دوري الأبطال عن المسابقات المحلية، إذ يعتمد أسلوب الكرة الشاملة والسرعة والمنظومة الدفاعية المتكاملة.

وحذر التقرير نادي يوكوهاما من سرعة سفيان رحيمي هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً، والذي تمكن من تسجيل «هاتريك» في الدور قبل النهائي على أمام الهلال السعودي، إلى جانب صانع اللعب كاكو أليخاندرو، والذي يتمتع بالمهارة الفنية العالية والمقدرة على اختراق دفاعات المنافسين بذكاء وسهولة عالية، مشددين على أن قوة «الزعيم» تكمن في التفاهم المطلق بين رحيمي وكاكو.

كما أشارت إلى قوة خط الوسط المؤلف من ماتياس بلاسيوس والكوري بارك، بالإضافة إلى يحيى نادر ومحمد عباس قبل أن تشيد بأداء قائدي الفريق خالد عيسى وبندر الأحبابي، حيث يعتمد عليهما كريسبو في تحفيز زملائهم خلال المواجهة وغرس روح القتال بالصورة اللازمة.



تخصيص 4000 مقعد للجماهير الإماراتية

عقد وفد نادي العين في اليابان، مساء أمس، عدة اجتماعات ميدانية مع نظيره في نادي يوكوهاما الياباني، حول التحضيرات الخاصة بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، تضمنت جولة في استاد نيسان، وأكد مسؤولو نادي يوكوهاما، خلال الاجتماع، تخصيص 4000 مقعد للجماهير الإماراتية في ملعب المباراة الذي يتسع إلى 72 ألف متفرج، كما أشاروا إلى نفاد 50 ألف تذكرة، وأوضح في ذات الوقت بأن قيمة التذكرة لحضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا تم تحديدها بـ 3100 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 70 درهماً، كما عقد الوفد اجتماعاً مع إدارة مقر إقامة بعثة الزعيم، بخصوص الترتيبات المرتبطة بكافة متطلبات الفريق في معسكره القصير الذي بدأ أمس قبل مواجهة يوكوهاما.



شيوتاني يدعم «البنفسج»

استقبل الياباني شيوتاني لاعب العين السابق، الذي احترف بصفوف الفريق من 2017 وحتى 2021، زميله السابق بالفريق ريان يسلم في طوكيو، خلال وجود اللاعب هناك لدعم كتيبة الزعيم في النهائي القاري، ونشر يسلم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي استقبال شيوتاني له في طوكيو، في إشارة لحرص اللاعب الياباني على دعم زملائه وفريقه السابق في النهائي القاري.