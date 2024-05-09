ساشا: «أبوظبي» الوجهة المثالية للرياضة والحياة

مراد المصري (أبوظبي)

أكد ساشا مدافع بني ياس، أن قرار العيش في أبوظبي واللعب في دوري أدنوك للمحترفين، هي الخطوة الأفضل التي قام بها في مسيرته، في ظل أسلوب الحياة المثالي، الذي وجده هنا مع عائلته، ومن حيث مستوى المنافسات في مسابقات المحترفين.

واسترجع ساشا، الذي يكمل خمس سنوات في صفوف «السماوي»، القرار الذي اتخذه، وقال: «عندما حضرت إلى الإمارات لم تكن لدي المعلومات الكافية عن طبيعة الحياة هنا، إلا أنه بعد مرور شهرين فقط، أدركت أنني في المكان الأفضل للاستقرار رفقة عائلتي، في أبوظبي مقومات العيش من الأفضل في العالم، أما على صعيد كرة القدم فالمنافسة مفتوحة بين الفرق، والمستويات قوية ومتقاربة في أغلب المباريات».

وعبر ساشا، عن تقديره لإدارة بني ياس، على منحه الثقة طوال السنوات الخمس الماضية، وقال: «أدرك أن أغلب الأندية تقوم بتغيير الأجانب بشكل مستمر هنا، لذلك أن أحصل على الدعم والاستقرار طوال هذه السنوات أمر جعلني دائماً أسعى لتقديم أقصى ما لدي بخدمة الفريق، البيئة مثالية للغاية داخل النادي، وهي السبب الأساسي فيما حققته خلال هذه المدة مع الفريق».

وفضل اللاعب تأجيل الحديث عن مستقبله إلى نهاية الموسم، وقال: «هناك حديث مع بني ياس، لا أريد التعليق على العروض الأخرى، كل تركيزي بالكامل في الوقت الحالي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، أريد خوض المباريات المتبقية التي اعتبرها الأهم في الوقت الحالي، وبعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور لتحديد المستقبل».

وأكد ساشا، أن بني ياس، لم يكن «محظوظاً» هذا الموسم، وقال «كنا نستحق تسجيل الأهداف في العديد من المباريات، وبنفس الوقت استقبلنا أهدافاً في لحظات ولم نكن نستحق ذلك، رغم ذلك اللاعبين متكاتفين معاً والأجواء رائعة داخل الفريق، وندرك أننا قادرون على تقديم نتائج إيجابية في كل مباراة نخوضها أمام أي منافس».

وعبر اللاعب عن تقديره لجهود المدرب داركو ميلانيتش، وقال: «قام بجلب أمور إيجابية للفريق، أثبتنا أننا قادرون على مقارعة جميع الفرق في المسابقة، ربما توجب علينا كلاعبين اتخاذ قرارات أفضل في الهجوم والدفاع من أجل الحصول على نقاط أهدرناها كانت بالمتناول».

ورداً على قدراته المميزة في تسجيل الأهداف خلال مسيرته في صفوف بني ياس، قال: «كنت أسجل الأهداف قبل قدومي إلى صفوف الفريق، وهنا نجحت بتعزيز الأمر عبر زيادة رصيدي من الأهداف، ربما هذا الموسم يعتبر الأقل كوني سجلت هدفين فقط، بالمجمل فإن أي مدافع يطمح دائماً لتسجيل هذا النوع من الأهداف بالكرات الثابتة تحديداً من أجل جلب نقاط إضافية للفريق».

وختم اللاعب بالتأكيد على أن «السماوي»، يتطلع لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط في الجولات المتبقية لإنهاء الموسم بأعلى موقع ممكن على جدول الترتيب، قبل فتح صفحة الموسم الجديد.

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ساشا إيفكوفيتش

العمر: 30 سنة

المركز: مدافع

المباريات مع بني ياس: 136

دقائق اللعب: 12293

الأهداف: 12

البطاقات الصفراء: 20

البطاقات الحمراء: -