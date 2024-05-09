«المعجزة» في مدريد و«الفضيحة» في برشلونة!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم تقتصر تغطية الصحف الإسبانية لتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على الصحافة الرياضية وحدها، بل حملت جميع أغلفة الصحف المحلية، السياسية والعامة، صور احتفالات لاعبي «الملكي»، عقب تأهلهم «الصعب» على حساب بايرن ميونيخ، وتصدر الهداف «البديل» خوسيلو غلاف صحيفة «إل موندو» مع عنوان «من أجل الخامسة عشرة».

وكتبت الصحيفة الشهيرة أن خوسيلو نجح في قيادة «الريال» إلى نهائي الأبطال في «ليلة سحرية»، ووضعت «إل بايس» صورة احتفالات كارفاخال وفينيسيوس «العارمة» مع جماهيرهما، عقب انتهاء المباراة، وقالت: إن ريال مدريد بلغ النهائي بعد «ريمونتادا معتادة».



«لا فانجوارديا» تحدثت أيضاً عن «ريمونتادا» وصفتها بـ«العظيمة» أعادت ريال مدريد مرة أخرى إلى الحياة ووضعته في نهائي «الشامبيونزليج»، أما «لا رازون» فقد نشرت صورة قريبة للمهاجم خوسيلو وقت احتفاله مع جماهير مدرجات «سنتياجو بيرنابيو»، وكتبت أن الفريق سيواجه بروسيا دورتموند، باحثاً عن اللقب الـ15، في ليلة كان «بطلها الأول» المهاجم البديل صاحب الـ34 عاماً، وتكرر الحديث عن «العودة القاتلة» فوق غلاف «إي بي سي»، مصاحباً نفس صورة خوسيلو مع الجماهير.

وبالطبع، احتفت صحيفتا «ماركا» و«أس» بفريقهما، حيث عنونت الأولى غلافها بلمحة من تصريح سابق للمهاجم خوسيلو قال فيه: «إن ريال مدريد هو حياته»، ووصفت ما حدث في ملعب سنتياجو بيرنابيو بـ«المعجزة»، وهو ما كتبته «أس» فوق غلافها مشيرة إلى أن تلك «المعجزة» أخذت الفريق إلى ويمبلي، وأشادت كثيراً بما قدمه النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وأنه كان الأفضل طوال المباراة، ولم تتجاهل «أس» الحالة التحكيمية المثيرة للجدل، حيث قالت إن الحكم أثار الجدل بصافرته التي منعت التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة.



على الجانب الآخر، تولت الصحف الكتالونية القيام بدور نظيرتها الألمانية، حيث خرجت كل عناوين أغلفتها بالحديث عن «الفضيحة»، وهو ما نقلته «ماركا» عبر موقعها، حيث قالت إن صحف «كتالونيا» ركزت كل اهتمامها على لقطة الهدف غير المحتسب لفريق بايرن ميونيخ، بعد تسلل غير موجود ومثير للجدل، ونقلت قول توماس توخيل بأنه لم يشاهد مثل هذا الأمر في كرة القدم من قبل.

وتصدرت صورة الحكم البولندي مارتشينياك غلاف «موندو ديبورتيفو»، خلال اعتراض لاعبي «البايرن» على قراره الغريب، مع عنوان «ملحمة وجدل كبير»، وهو ما كررته «سبورت» فوق غلافها، لكنها زادت عليه بقولها: إن «الريال» بلغ النهائي بـ«مساعدة أخيرة»، أما «لي سبورتيو»، فقد كانت أكثر صراحة بحديثها عن «الفضيحة» التي وصفتها بعنوان كبير فوق غلافها قائلة: «دائماً نفس الشيء»!

كذلك تابعت الصحف الإنجليزية أحداث المباراة من زاوية لاعبها الهداف الكبير، هاري كين، حيث تحدثت «إكسبريس»، و«ستار سبورت»، و«ميرور»، و«ديلي ميل» عن «معجزة» خوسيلو التي أغرقت كين في تلك الليلة، وقالت إن لاعب ستوك سيتي القديم حطّم حلم قائد إنجلترا في بلوغ النهائي الأوروبي، في محاولته للفوز بلقبه الأول مع بايرن ميونيخ، بينما قدمت بعض التوازن بالحديث عن فرحة الإنجليزي الآخر، جود بيلينجهام، بوجوده في النهائي مع ريال مدريد.