الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جريجوري يخطط للاستمرار مع «فخر أبوظبي»

جريجوري يخطط للاستمرار مع «فخر أبوظبي»
9 مايو 2024 11:36

مراد المصري (أبوظبي)
أكد الفرنسي جريجوري مدرب الجزيرة، أنه يطمح إلى الاستمرار على رأس الجهاز الفني لـ «فخر أبوظبي»، خلال الموسم المقبل، وذلك مع توليه المهمة مؤقتاً في الوقت الحالي، حيث يتطلع لمواصلة حصد النتائج الإيجابية، التي تتحقق منذ وجوده مع الفريق في المباريات الماضية.
وأكد المدرب، خلال التحضيرات لمواجهة خورفكان اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة 19، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، أن القرار النهائي سيكون الإدارة، وأن تركيزه بالكامل في الوقت الحالي على المباريات التي يخوضها الفريق، وقال: «سأكون قادراً على مساعدة الفريق في حال وجدت في البداية، خلال فترة المعسكر التدريبي للموسم المقبل، إلا أن الأهم هو إنهاء الموسم على النسق نفسه، بعدما حققنا تعادلات إيجابية أمام فرق قوية، وتمكنا من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام بني ياس، وهو الانتصار الذي كنا في أمس الحاجة إليه».
وأوضح المدرب أن اللاعبين يدركون أهمية مواصلة القتال، خصوصاً أن المباراة المقبلة تأتي خلال فاصل زمني قصير للغاية، ما يجعلنا نسعى لنكون حاضرين، ذهنياً وبدنياً، في اللقاء المقبل.
وكشف المدرب أنه لن يخاطر بإشراك المدافع كريم رقيق، بعد تعرضه لإصابة مؤخراً، وقال: «اللاعب يواصل التأهيل للعودة مرة أخرى، لن نتسرع بإشراكه لنخسر جهوده لمباريات أكثر، لذلك ننتظر أن يصل إلى الجاهزية الكاملة».

أخبار ذات صلة
ساشا: «أبوظبي» الوجهة المثالية للرياضة والحياة
استعادة رباعية لـ«ذاكرة الانتصارات» في «الجولة 22» لـ«أدنوك للمحترفين»
الجزيرة
جريجوري
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"الفاو": دور محوري للإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً
علوم الدار
مسؤول في"الفاو": دور محوري للإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً
اليوم 12:42
15 مليون درهم قيمة ضبطيات العلامات التجارية المقلدة في رأس الخيمة
اقتصاد
15 مليون درهم قيمة ضبطيات العلامات التجارية المقلدة في رأس الخيمة
اليوم 12:35
علياء عبد السلام تحصل على الرخصة الدولية للمشاركة في الزوارق السريعة
الرياضة
علياء عبد السلام تحصل على الرخصة الدولية للمشاركة في الزوارق السريعة
اليوم 12:30
«دبا الثاني» و«دبا الثالث».. «المسافة نقطة» في «الكيلو 31»
الرياضة
«دبا الثاني» و«دبا الثالث».. «المسافة نقطة» في «الكيلو 31»
اليوم 12:27
شولتس يحث الألمان على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة
الأخبار العالمية
شولتس يحث الألمان على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©