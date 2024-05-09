جريجوري يخطط للاستمرار مع «فخر أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

أكد الفرنسي جريجوري مدرب الجزيرة، أنه يطمح إلى الاستمرار على رأس الجهاز الفني لـ «فخر أبوظبي»، خلال الموسم المقبل، وذلك مع توليه المهمة مؤقتاً في الوقت الحالي، حيث يتطلع لمواصلة حصد النتائج الإيجابية، التي تتحقق منذ وجوده مع الفريق في المباريات الماضية.

وأكد المدرب، خلال التحضيرات لمواجهة خورفكان اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة 19، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، أن القرار النهائي سيكون الإدارة، وأن تركيزه بالكامل في الوقت الحالي على المباريات التي يخوضها الفريق، وقال: «سأكون قادراً على مساعدة الفريق في حال وجدت في البداية، خلال فترة المعسكر التدريبي للموسم المقبل، إلا أن الأهم هو إنهاء الموسم على النسق نفسه، بعدما حققنا تعادلات إيجابية أمام فرق قوية، وتمكنا من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام بني ياس، وهو الانتصار الذي كنا في أمس الحاجة إليه».

وأوضح المدرب أن اللاعبين يدركون أهمية مواصلة القتال، خصوصاً أن المباراة المقبلة تأتي خلال فاصل زمني قصير للغاية، ما يجعلنا نسعى لنكون حاضرين، ذهنياً وبدنياً، في اللقاء المقبل.

وكشف المدرب أنه لن يخاطر بإشراك المدافع كريم رقيق، بعد تعرضه لإصابة مؤخراً، وقال: «اللاعب يواصل التأهيل للعودة مرة أخرى، لن نتسرع بإشراكه لنخسر جهوده لمباريات أكثر، لذلك ننتظر أن يصل إلى الجاهزية الكاملة».