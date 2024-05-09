علياء عبد السلام تحصل على الرخصة الدولية للمشاركة في الزوارق السريعة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت علياء عبد السلام البالغة من العمر 21 عاماً إنجازاً تاريخياً، بحصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات، لتصبح أول مرأة إماراتية تحصل على تلك الرخصة للمشاركة في سباقات زوارق الفورمولا 4.

وحصلت علياء عبد السلام على الرخصة الدولية للقيادة بعد سلسلة من التجارب والمشاركات المختلفة في فئة الفورمولا 4، لتأكد أن شغفها بالسرعة وعزيمتها الكبيرة وتشجيع والدها كلها عوامل ساهمت في بدء رحلتها القوية مع سباقات الزوارق السريعة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تحقيق الإنجازات في مشاركاتها المقبلة بالبطولات الدولية.

وقالت علياء: «أتطلع إلى المشاركة قريباً في البطولات الدولية لرفع علم بلادي بمختلف المحافل، وأتمنى أن تكون تجربتي ملهمة لبنات الإمارات من أجل استثمار دعم القيادة الرشيدة لكافة برامج تمكين المرأة في كل المجالات». ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة للمرأة الإماراتية عبر مشاركتها في سباقات الرياضات البحرية السريعة على مستوى الرياضات الدولية.

من جانبه، هنأ سالم الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية علياء عبد السلام لحصولها على الرخصة الدولية، مؤكداً أن ذلك يمهد الطريق أمام الفتاة الإماراتية للمزيد من التفوق والنجاح في المسابقات البحرية، مشيراً إلى أن تجربة علياء ستكون مهمة، لأنها تفتح المجال أمام الفتيات من أجل المشاركة الدولية على أعلى المستويات في الرياضات البحرية.

وقال الرميثي: «حصول علياء على الرخصة الدولية يثبت أن المجال لم يعد حكراً على الرجال، وهو تمهيد لدخول بنت الإمارات في السباقات البحرية بقوة والمساهمة في تحقيق الإنجازات».

يذكر أن علياء عبد السلام تنحدر من عائلة مرتبطة تاريخياً بالرياضات البحرية، حيث إن والدها عبد السلام فيروز أحد نجوم التسعينيات في سباقات الفورمولا 2، وسبق له تحقيق مراكز في هذه المنافسة، وكان مروج بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفورمولا 2، وبطولة العالم للفورمولا 2، ومن المنتظر أن تشارك قريباً في بطولة في النرويج في شهر أغسطس المقبل، ثم التوجه نحو فنلندا لاحقاً كي تشارك في بطولة هناك، وسيكون الصيف الحالي بمثابة تحضير وتجهيز لعلياء استعداداً للمواسم التالية.