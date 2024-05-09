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الرياضة

ثنائي إماراتي ينضم إلى دوري المقاتلين المحترفين

ثنائي إماراتي ينضم إلى دوري المقاتلين المحترفين
9 مايو 2024 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع عقود حصرية لانضمام النجمين الإماراتيين هادي الحسيني ويوسف الحوسني، إلى قائمة المشاركين في المباريات الاستعراضية للموسم الافتتاحي، الذي ينطلق غداً الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، وسط نخبة من الأسماء العالمية الأخرى.
وينضم عمر هادي الحسيني، بسجل احترافي يتضمن 5 انتصارات وتعادلاً واحداً، حيث يتدرب النجم السابق لفريق محاربي الإمارات، في أكاديمية الكيك بوكسينج العالمية الشهيرة في سان خوسيه بكاليفورنيا، تحت إشراف خافيير مينديز، بجانب أبطال العالم إسلام ماخاتشف، وعثمان نورمحمدوف، وعمر نورمحمدوف.
فيما ينضم يوسف الحوسني، بسجل احترافي يتضمن 4 انتصارات وهزيمة واحدة، ويعد صاحب الحزام البني في الجوجيتسو البرازيلي أحد المصارعين على مستوى النخبة، ويعتبر متخصصاً على مستوى عالٍ في فن القتال الأرضي.
وقال جوستافو فيرمينو، نائب رئيس عمليات المقاتلين، في رابطة المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن متحمسون لاستقبال اثنين من أبرز المواهب الإماراتية، ومهمتنا هي العثور على أفضل المقاتلين في كل منطقة حول العالم».

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