محمد خلفان: «الدرجة الأولى» أصعب من «المحترفين»!

علي معالي (دبي)

عاد محمد خلفان (31 عاماً)، إلى دوري المحترفين، وهذه المرة من بوابة نادي العروبة، حيث استطاع هذا المهاجم أن يسهم في عودة «العروبة» لدوري أدنوك للمحترفين، بعد موسم متميز نجح خلاله مع فريقه في التأهل قبل نهاية موسم دوري الدرجة الأولى، وهو ما يؤكد أن منظومة الفريق، وإعداده كانت جيدة للغاية في حسم التأهل في وقت مبكر.

ويرى محمد خلفان، الذي لعب من قبل بالمحترفين، ضمن صفوف الفجيرة، والوصل والشارقة ودبا الفجيرة وخورفكان، أن اللعب في دوري الدرجة الأولى أصعب بكثير من دوري المحترفين، وقال: «إظهار الموهبة في الدرجة الأولى، ليس بالأمر السهل، حيث تعاني هذه المسابقة بعض الأمور التي تجعلها بالفعل أصعب من المحترفين، مثل جودة الملاعب، وقلة الجماهير، ومن الصعب أن تجد المساحات الكبيرة في الملعب في الأولى مقارنة بالمحترفين، وهو ما يجعل الضغوط كبيرة على اللاعبين في الكثير من الأحيان، خاصة في الفرق التي تنافس على الصعود للمحترفين».

وأضاف: «طريقة اللعب في الكثير من الأحيان تعتمد على غلق كل المساحات، ومن خلال مشواري المتنوع بين أندية عدة، سواء بالمحترفين أو الدرجة الأولى، فإن الاستمتاع بالكرة في أرض الملعب يكون بالمحترفين، أما في الهواة، فإن العمل الجماعي هو الأساس للتغلب على الكثير من الإشكاليات الخاصة بالملاعب وطرق اللعب الدفاعية المختلفة من المدربين».

وقال محمد خلفان: «لعب جمهور العروبة دوراً بارزاً في عودة الفريق للمحترفين، حيث وجدنا المساندة منهم داخل ملعبنا وخارجه، وكانوا محفزاً كبيراً لنا في الأوقات الصعبة، وما أتمناه مع فريقي في موسم المحترفين المقبل أن نكسر قاعدة الصاعد هابط، مثلما حدث خلال فترات متباعدة، ومثلما فعلها فريق البطائح مؤخراً، حيث استطاع أن يثبت وجوده في الموسم الثاني له على التوالي بالمحترفين».

وتابع: «الخسارة الأولى التي تلقيناها في الموسم جاءت على يد دبا الفجيرة، وكانت بالفعل أصعب المباريات، ولكن نجحنا في تجاوزها بتعاهد اللاعبين على عدم الخسارة، والاستمرار نحو الصدارة حتى تحقق لنا ما نريده في النهاية، وهناك جهد كبير قامت به إدارة نادي العروبة، بالتعاون مع الجهاز الفني في تهيأت كل الظروف أمامنا لتقديم أفضل المواسم بالأولى، وكان الجميع بالفعل على قلب رجل واحد يحمل اسم العروبة».

وقال: «وجودي مع الشارقة كانت أفضل فترات احترافي، نظراً لأنني حققت معهم بطولة، هي الأولى في مشواري بالتتويج بكأس السوبر في 2019».