اتحاد المواي تاي يستضيف معسكر المنتخب الروسي



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات معسكر المنتخب الروسي للمواي التاي الذي استضافه اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وأقيم في إطار الشراكة الرياضية بين الإمارات وروسيا، على مدار 5 أيام، وتخلل المعسكر الذي أقيم في الصالة الرياضية بمقر الاتحاد تدريبات مشتركة، ونزالات ودية مع لاعبي منتخبنا الوطني للمواي تاي الذين يواصلون تحضيراتهم التدريبية لبطولة التي ستقام في اليونان، خلال الفترة 1- 9 يونيو، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

حضر ختام المعسكر التدريبي طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، والذي بدوره رحب بالوفد الروسي في الإمارات، معرباً عن سروره بنجاحات المعسكر، مشيداً بمستوى المعسكر التدريبي المشترك مع لاعبي منتخبنا الوطني، والذي يؤكد مدى التحضيرات المتواصلة لبطولة العالم للمواي تاي، مبيناً أن الشراكة مع الاتحاد الروسي للمواي تاي تمثل أهمية كبيرة على صعيد تبادل الخبرات والتجارب ما بين الطرفين، وتسهم في دعم مسيرة المنتخبين للاستحقاقات القادمة.