العين وشباب الأهلي إلى نهائي «كأس الإمارات» للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تأهل فريقا العين وشباب الأهلي إلى نهائي «كأس الإمارات للكرة الطائرة»، آخر مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2023- 2024، والمقرر في الخامسة والنصف من مساء الأحد على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، بعد فوز «الزعيم» على منافسه الوصل 3-1، وتفوق «الفرسان» أمام حتا 3-0 في مباراتي الدور نصف النهائي مساء الأربعاء.

وحجز «الزعيم» بطاقة التأهل الأولى لنهائي ختام الموسم بفوز مثير على حساب «الإمبراطور» 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الجزيرة، وجاء تفوق العين بنتائج الأشواط «25- 22,25- 16,19- 25,25 – 22»، وهو الفوز الثاني للزعيم في «كأس الإمارات»، بعد تخطيه عقبة الجزيرة 3-2 في «الدور التمهيدي».

في المقابل، جاء تأهل «الفرسان» الطامح إلى التتويج بلقب ثالث، بعد فوزه بلقبي «كأس نائب رئيس الدولة»، والسوبر، بفوز سهل على حساب حتا 3-0 على صالة نادي العين بنتائج الأشواط «25- 17,25- 23,25- 17»، وكان شباب الأهلي تخطى عجمان 3-1 في «الدور التمهيدي».

وتقام مسابقة «كأس الإمارات» في الدورين التمهيدي وقبل النهائي بنظام خروج المغلوب، وتُلعب المباريات على ملاعب محايدة.

وتوزعت ألقاب المنافسات الثلاثة لفئة الرجال في مسابقات الطائرة للموسم الحالي 2023- 2024، ما بين شباب الأهلي المتوج بلقبي «كأس نائب رئيس الدولة»، والسوبر«، فيما ظفر الجزيرة بلقب «درع الدوري»، في الوقت الذي تتنافس فيه فرق العين والوصل وحتا وشباب الأهلي على لقب«كأس الإمارات».