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الرياضة

الزعابي: الإمارات تقود مسيرة تطوير «الرجبي الآسيوي»

الزعابي: الإمارات تقود مسيرة تطوير «الرجبي الآسيوي»
9 مايو 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد)
أشاد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، بما يبذله الاتحاد من جهود كبيرة في سبيل تطوير اللعبة، ليس في الإمارات وحسب، وإنما في المنطقة والقارة الآسيوية، وأوضح أن الاتحاد أطلق مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي» (آر آر آر)، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي عقدت بطشقند، وهي عبارة عن برنامج إماراتي يهدف لتقديم الدعم المعنوي اللازم للاتحادات في العالم كافة، خاصة تلك التي تحتاج لمزيد من الدعم من أجل تطوير الرجبي لديها، والوصول به لمستويات أفضل.
وأشار إلى أن المبادرة تشتمل على عدة مسارات، حيث تقدم معدات لعبة الرجبي مثل الكرات والملابس، وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحكيمية وورش للمدربين للاتحادات التي تحتاج لمثل هذه الفرص المعتمدة دولياً.
وأضاف الأمين العام للاتحاد:«المبادرة بدأت نشاطاتها بدعم الاتحادين العراقي والمصري بمجموعة من الكرات ومعدات الرجبي، كما تم دعم الاتحاد الفلسطيني من خلال توفير مدرب لتدريب المنتخب، وكذلك تنظيم معسكر للمنتخب في المملكة العربية السعودية بجانب تحمل تكاليف إقامته في البطولة العربية التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، وتشهد الفترة المقبلة تنظيم دورات تحكيمية وتدريبية للاتحادات التي تحتاج لهذه الأمور».
وتابع بقوله: «استضفنا عدداً من الحكام على هامش نهائيات الدوي الإماراتي، لمنحهم فرصة الاحتكاك والتعلم من خبراء التحكيم الموجودين في الدوري الإماراتي، منهم حكام من العراق وبنجلاديش، وفي شهر يونيو المقبل سيتم تقديم فرصة لـ5 منتسبين من اتحادات مختلفة، من أجل الحصول على الشهادات المعتمدة، دولياً، للتدريب في الرجبي السباعي واللياقة البدنية والعلاج، ثم تتوالى المبادرات من خلال عقد ورش تدريبية للمدربات، لمنحهن فرصة الوجود في معسكرات تدريب منتخب الإمارات للسيدات، لتأهيلهن للمشاركات الدولية والقارية، كما توجد ورش تعليمية خاصة بالمدربين تركز على الفئات العمرية والبراعم، بالإضافة إلى استضافة عدد من الفرق في مهرجانات الفئات العمرية التي تقام في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر».

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