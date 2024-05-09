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الرياضة

نادٍ «مغمور» يعرض خدماته لإطاحة الريال في نهائي «الأبطال»

نادٍ «مغمور» يعرض خدماته لإطاحة الريال في نهائي «الأبطال»
9 مايو 2024 13:17

أنور إبراهيم (القاهرة)
عرض نادٍ إسباني مغمور يلعب في دوري الدرجة الثانية، خدماته على بروسيا دورتموند الألماني، الذي يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في أول يونيو المقبل باستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
هذا النادي المغمورالذي يحمل اسم «الكوركون» سبق له الفوزعلى الريال بنتيجة ثقيلة 4-0، في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا عام 2009، في مفاجأة من «العيارالثقيل» وقتها، وها هو يقرر اليوم أن يمنح الفريق الألماني«روشتة» الفوز على الريال.
وكتبت إدارة النادي عبر حسابها على موقع «إكس»، بلهجة ساخرة تقول موجهة حديثها إلى مسؤولي بروسيا دورتموند: إذا كنتم تريدون بعض النصائح من أجل إقصاء الميرنجي فإننا على استعداد لمساعدتكم، فنحن يمكننا التحدث قليلاً باللغة الألمانية.
وكان «الكوركون» يلعب وقتها في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، ويقع في ضواحي مدريد، واستطاع أن يُلقن «البلانكوس» درساً لا يُنسى في كرة القدم، بالفوز بأربعة أهداف نظيفة سجلها اللاعبون بورخا بيريز «هدفين» وإرنستو جوميز هدف، بينما جاء أحد الأهداف الأربعة بـ«نيران صديقة» من اللاعب ألفارو أربيولا في مرمى فريقه.
وكان ريال مدريد يضم وقتها نجوماً من الطراز العالمي، مثل الإسباني راؤول والفرنسي كريم بنزيمة والهولندي رافائيل فان ديرفارت والبرازيلي مارسيلو وآخرين.
وبعد 15 عاماً من واقعة الفوز «المهين» على الريال، يكافح «الكوركون» الآن من أجل البقاء في دوري الدرجة الثانية، إذ إنه يقبع في المنطقة الخطرة ومهدد بالهبوط مجدداً إلى الدرجة الثالثة، قبل 4 جولات من نهاية الدوري.
تأسس «الكوركون» عام 1971، وأصبح ذائع الصيت منذ فوزه الكبيرعلى ريال مدريد، وتتذكره جماهيربرشلونة من وقت لآخر، كلما أرادت أن تسخر من غريمها التقليدي في إطار «السخرية المتبادلة» بين القطبين الإسبانيين الكبيرين.

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