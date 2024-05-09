رينير «الرابع عشر» يشارك في بطولة العالم للجودو بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، مشاركة الفرنسي تيدي رينير، «أسطورة الجودو»، في منافسات البطولة التي ستقام لأول مرة على أرض دولة الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا» أبوظبي.

ويتقدم رينير قائمة زاخرة بالنجوم من أفضل لاعبي ولاعبات الجودو في العالم، في نسخة يتوقع أن تكون الأقوى في السنوات الأخيرة، بالنظر لكونها تأتي قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024.

ويعتبر رينير، صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات التي فاز بها في منافسات بطولة العالم للجودو، بإجمالي 14 ميدالية ملونة خلال مسيرة حافلة، بواقع 12 ذهبية وفضية في منافسات الفردي، وبرونزية في منافسات الفرقي المختلطة.

كما حصد صاحب الـ 35 عاماً، الذي يشارك في وزن فوق 100 كجم، الميدالية الذهبية مرتين على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية، في لندن 2021 وريو دي جانيرو 2016، والميدالية البرونزية مرتين في أولمبياد بكين 2008 وطوكيو 2020، إلى جانب الميدالية الذهبية للفرقي المختلطة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى جانب كم هائل من الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الأوروبية والجراند سلام الكبرى.

ومن أبرز الأرقام القياسية التي حققها رينير، هي الفوز في 152 نزالاً على التوالي بين عامي 2010 و2020، في رقم يجسد كونه أسطورة هذه الرياضة والوجه المعروف لها على الصعيد الدولي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو، رئيس اتحاد الجودو، بمشاركة رينير، أن أفضل الرياضيين أكدوا المشاركة في حدث سيكون تاريخياً على كافة الأصعدة، وقال: «نسعى لتقديم نسخة استثنائية عبر كافة إجراءات التنظيم من الطراز الأعلى، والذي يواكب النجاحات التي تحققها البطولات الدولية الكبرى التي تقام في أبوظبي، وهو ما انعكس على تأكيد أهم اللاعبين واللاعبات في رياضة الجودو على التواجد في المنافسات، وفي مقدمتهم الفرنسي تيدي رينير، صاحب المسيرة الملهمة لجميع رياضيي الجودو، على صعيد الإنجازات التي حققها، والاستمرارية النابعة من التزامه بالتفوق في رياضة الجودو والإبداع فيها».

وأضاف: «سيكون الجمهور على الموعد لمتابعة نزالات من الطراز الرفيع في ضوء الأسماء التي ستتواجد في الحدث المقبل، لتعيش أجواءً عالمية وهي تشاهد أفضل الرياضيين في العالم في مبادلة أرينا، في تجربة لمتابعة مواجهات تعتبر الأعلى فنياً، والتعرف على الأبطال الذين سنشاهد عدداً كبيراً منهم على منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل».

ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة قياسية لأكثر من 100 دولة، وتقام بمختلف الأوزان للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو المقبل، على أن يكون اليوم الختامي 24 مايو، مخصصاً لمنافسات الفرق المختلطة.

من جانبه، واصل لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني تحضيراتهم لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة في أبوظبي، وقد شهدت مشاركتهم في بطولة جراند سلام دوشنبه في طاجاكستان، تحقيق اللاعب ظافر كوسوفو الميدالية البرونزية في وزن تحت 100 كلجم.

تميزت البطولة بمشاركة 360 متنافساً من 65 دولة، وهي التي تعتبر من أهم المحطات الدولية قبل منافسات المونديال المقبل على أرض الدولة.