صحيفة إسبانية: ارحل سريعاً يا مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حثت صحيفة «دياريو آس الإسبانية النجم الفرنسي كيليان مبابي، على الإسراع بإعلان موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان، إذا كان يريد أن يفوز يوماً بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أصبح طموحه في الفوز بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين، مع «الباريسي» سراباً، بينما تكون فرصته كبيرة لتحقيق هذا الحلم إذا رحل هذا الصيف إلى ريال مدريد، ما لم تحدث مفاجأة جديدة.

وقالت الصحيفة إن مبابي لن يبلغ «المجد الأوروبي» مع هذا النادي الفرنسي، وأضافت قائلة: لقد دمر مبابي 7 سنوات من مسيرته الاحترافية من دون أن يحقق الأمل المنشود، ولم يعد أمامه إلا أن يسارع بإعلان قراره بمغادرة «حديقة الأمراء» إلى النادي الذي يمكنه أن يحقق له هذا الطموح، ريال مدريد.

وذكرموقع جول العالمي أن إقصاء سان جيرمان من نصف نهائي الأبطال على يد بروسيا دورتموند الألماني قد يُعجل بالفعل بإعلان مبابي عن انتقاله إلى الريال، طالما أن الفريقين لن يلتقيا في نهائي الأبطال، مثلما كان يتمنى أو يتوقع بعضهم.

وأشارالموقع إلى أن فوز سان جيرمان بالدوري الفرنسي ووصوله إلى نهائي كأس فرنسا، وإمكانية فوزه بـ«الثنائية»، لايمكن أن يعوضا مبابي عن الفوز بدوري الأبطال، الهدف الأسمى الذي يعلق عليه «فتى بوندي المدلل» آمالاً كبيرة لمساعدته في الفوزبالكرة الذهبية الأولى في مسيرته، بعد أن نال شرف الفوز بكأس العالم 2018 بروسيا، وحصل على لقب هداف مونديال 2022.

وواصل الموقع تقريره بقوله إن أحلام سان جيرمان في الحصول على أول كأس أوروبية في تاريخه تلاشت وتبخرت وتأجلت لسنة أخرى، مشيراً إلى أن الفريق الفرنسي لم ينجح حتى في تسجيل أي هدف في مباراتي الذهاب والعودة أمام بروسيا دورتموند، بل إن الفريق الألماني هو الذي سجل ذهاباً وإياباً، ما جعله جديراً ببلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وتابع الموقع: مهما قيل عن سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم سان جيرمان في مباراتي الذهاب والعودة، بتصدي القائم والعارضة لـ 6 كرات، كان من الممكن أن تكون أهدافاً، فإن الفريق الألماني استحق قطع تذكرة النهائي، بأسلوبه المتوازن دفاعاً وهجوماً وروحه القتالية العالية وإصراره على تحقيق إنجاز، وشراسة لاعبيه وخوضهم المباراتين وكأنهما «مسألة حياة أوموت».

واختتم الموقع تقريره بأن سان جيرمان خسر 6 من 7 مباريات نصف نهائي في خلال مشاركاته في هذه البطولة الأوروبية بنسبة 83% وهو أعلى معدل خسارة بين جميع الأندية الأخرى.