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الرياضة

هل كان قرار إخراج كين صحيحاً؟ تعرف على رأي توخيل

هل كان قرار إخراج كين صحيحاً؟ تعرف على رأي توخيل
9 مايو 2024 13:54

 
مدريد (د ب أ)
دافع توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن تغيير الثنائي هاري كين وجمال موسيالا، بينما كان فريقه متقدماً في النتيجة أمام ريال مدريد في مباراة إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت في النهاية بفوز الريال 2 / 1.
وأرجعت الجماهير والنقاد سبب خسارة بايرن المثيرة إلى قرار توخيل، الذي تسبب في أن ينهي بايرن ميونخ الموسم من دون أن يحقق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012 وقال توخيل، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بعد آخر مباراتين بالدوري الألماني (بوندسليجا)، إنه لم يكن لديه خيار سوى تبديل الثنائي بسبب مشاكل بدنية، كما أن اللاعبين أشارا إلى رغبتهما في الخروج.
وقال توخيل للصحفيين عقب الفشل في التأهل للمباراة النهائية المقررة أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو، على ملعب ويمبلي: «بدأنا المباراة بأربعة مهاجمين، واضطروا كلهم للخروج من المباراة». وتكررت إصابة سيرج نابري في أربطة الركبة في الشوط الأول، وعلى الأرجح سيغيب اللاعب عن المنتخب الألماني في بطولة أمم التي تقام في ألمانيا في شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وتمكن ليروي ساني، الذي كان يعاني من مشكلة في الفخذ على مدار أسابيع، من لعب 76 دقيقة ولكنه لم يتمكن من الاستمرار، وهو نفس الأمر مع موسيالا الذي عاد لتوه من الإصابة. كما أصيب هاري كين. وأعرب المدير الفني عن أسفه بسبب الموسم المليء بالإصابات، وقال:«كنا نتعامل فقط مع الإصابات، من دون أن تتاح لنا فرصة استباقية».
ولكن تصريحات توخيل لم توقف الانتقادات، حيث قال أوين هارجريفز لـ«تي.أن.تي سبورتس» إنه كان يجب الإبقاء على نجوم بايرن حتى وهم يعانون. وقال عن هاري كين:«لا يمكنك أن تخرجه». وسجل هاري كين 44 هدفاً هذا الموسم ورغم ذلك، فقد أنهى موسمه الأول مع بايرن من دون التتويج بلقب. ولم يتوج اللاعب بلقب كبير في مسيرته من قبل. وتعاطف توخيل مع قائد الفريق، وقال:«مانو يمسك بالكرة عشرة آلاف مرة من أصل عشرة آلاف تسديدة، كانت هذه هي التسديدة 10001». 

 

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