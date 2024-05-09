انطلاق دورة «الفيفا» لمحاضري غرب ووسط آسيا

دبي (الاتحاد)

انطلقت في دبي، دورة محاضري الحكام التي يُنظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، بحضور 28 مشاركاً يمثلون 24 اتحاداً من غرب ووسط القارة الآسيوية.

وافتتح فعاليات الدورة، سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، حيثُ رحب بمسؤولي الفيفا والمشاركين، متمنياً لهم التوفيق.

ويقدم المحاضرات نخبة من محاضري الفيفا، يتقدمهم هاني بلان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكونيت شاكير، وصبح الدين بن محمد، وعلي الطريفي، وفرهاد عبدالله، وإسماعيل الحافي مسؤول تطوير التحكيم لمنطقه غرب اسيا، وهاكان أناز، وعوني حسونة، ومحمد رودزالي، وهبة عابد.

وتتضمن الدورة على مدار ثلاثة أيام، محاضرات نظرية متعلقة بأحدث المواد التعليمية للفيفا، التي تشرح التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون اللعبة، والتي سيتم العمل بها في شهر يوليو المقبل، ويأتي أبرزها المفاهيم الجديدة لتحديد مخالفة لمس الكرة باليد في منطقة الجزاء، وكيفية اتخاذ حكم المباراة القرار الصحيح وفقاً لكل حالة، ورصد المخالفات التكتيكية، وكيفية تحديد البطاقة (صفراء - حمراء) بناءً على حالة المخالفة، إضافة لمخالفات التنافس على الكرة وإبطال الهجمة الواعدة وحالات التسلل.

فيما تُقام المحاضرات العملية خلال الفترة المسائية للدورة على الملعب الفرعي لنادي النصر بدبي، ويتم خلالها التطبيق العملي لكل ما تم مناقشته نظرياً.