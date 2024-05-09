«وسمي الخالدية» يحلق بكأس الوثبة في السويد



عصام السيد (أبوظبي)

أكد «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية البولندية، بإشراف يانوش كوزلوفسكي، وقيادة بيير أندرياس جرابيرج، حسن ترشيحه بفوز سهل في سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1730 متراً، بمضمار جاركسروه بمملكة السويد، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ولم يرتكب الجواد البالغ من العمر سبع سنوات أي أخطاء، ليحلق «وسمي الخالدية» باللقب بفارق مريح بلغ 12 طولاً عن غريمه «أيمن»، فيما جاء ثالثاً «نوريسك نو ريكوارد»، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:02:05 دقيقة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.