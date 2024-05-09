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الرياضة

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة لقاء أستراليا واليابان

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة لقاء أستراليا واليابان
9 مايو 2024 16:20

دبي (الاتحاد)
ضمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الدولية أمل جمال «المساعد الثاني» للطاقم المكلف بإدارة مباراة أستراليا واليابان، التي تقام يوم غداً الجمعة في استاد «كابتن أنا وايان ديبتا» في مدينة جيانيار الإندونيسية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس آسيا للناشئات تحت 17 سنة، لحساب المجموعة الثانية.
وتقدم الحكمة المساعدة الدولية أمل جمال مستويات مميزة خلال مشاركتها في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الرياضي الحالي، إلى جانب مشاركاتها الخارجية والإقليمية والآسيوية في السنوات الماضية.

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