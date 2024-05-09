كأس رئيس الدولة للخيول العربية.. 15 سباقاً في «روزنامة 2024»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أجندة سباقات النسخة الـ 31 من منافسات الكأس الغالية التي تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات في أهم وأفضل مهرجانات الخيل العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتضمن برنامج أجندة سباقات النسخة الجديدة لعام 2024، 15 سباقاً بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية، و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأميركية، وستكون البداية بانطلاقة سباقات الكأس الغالية يوم الأحد المقبل من مضمار لونج شامب العريق بفرنسا ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000» والتي تعد من أكبر السباقات العالمية، وتليها سباقات في كل من: تونس بتاريخ 9 يونيو في مضمار قصر السعيد، إيطاليا بتاريخ 23 يونيو في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو، بولندا بتاريخ 7 يوليو، السويد بتاريخ 14 يوليو، بلجيكا 5 أغسطس، المملكة المتحدة بتاريخ 17 أغسطس في مضمار دونكستر العريق، روسيا 30 أغسطس، ألمانيا 1 سبتمبر، هولندا 22 سبتمبر، مصر 19 أكتوبر، ليبيا 27 أكتوبر، المغرب 17 نوفمبر، وصولاً للختام في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 ديسمبر.

كما أعلنت اللجنة المنظمة مواصلة تنظيم مجموعة من السباقات ضمن مونديال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أميركا الجنوبية، بما يشمل دول البرازيل والأورجواي والأرجنتين وتشيلي، تشجيعاً ودعماً لملاك ومربي الخيل في دول أميركا الجنوبية للاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي ورعايتها، والعمل على توفير السباقات التشجيعية التي تساهم برفع مستويات الإنتاج ونهضة مسيرة الخيل العربي.

وتوجه مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بمناسبة الإعلان عن أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، وذلك تقديراً لدعمها اللامحدود لمسيرة الحدث العريق في نسخته الـ 31، والذي يجوب 15 دولة حول العالم، بما يشمل ويدعم جميع مضامير العالم والملاك والمربين للخيل العربية، مؤكداً أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بدول العالم كافة.

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «بفخر واعتزاز، يسرنا إطلاق أجندة النسخة الـ 31 لسلسلة سباقات الكأس الغالية، الحدث السنوي يحتل مكانة مميزة في أجندة سباقات الخيل العالمية، ويحظى بقيمة استثنائية، انطلاقاً من الأسم الغالي الذي يحمله والعزيز على قلوبنا جميعاً، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهذا الاعتبار المهم يسهم في تجسيد التقدم والارتقاء بسباقات الخيل العربية حول العالم، امتداداً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «مجدد الخيل العربي في العالم»، تقديراً لدعمه السخي ودوره الريادي الذي يقود سلسلة سباقاتنا لأعلى المراتب العالمية، كما ثمَّن اهتمام سموه الكبير في تشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه.

وهنأ الاتحادات والمضامير ونخبة مرابط الخيل والملاك حول العالم بانطلاق النسخة الجديدة، وشكرهم على تعاونهم في كل عام، متمنياً موسم سباقات ناجحاً ومميزاً، حيث تتضمن أجندة سباقات الموسم الجديد 15 محطة بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية، و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأميركية.