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الرياضة

كاكو: أحب «الكندورة» وأصولي عيناوية

كاكو: أحب «الكندورة» وأصولي عيناوية
9 مايو 2024 18:44


  • طوكيو (الاتحاد)

    فاجأ اليخاندرو روميرو كاكو لاعب العين ومنتخب باراجواي فريق العمل بالموقع الرسمي للنادي والمكلف بإجراء مقابلة صحفية حول تصريحاته عن مرحلته السابقة ضمن كتيبة الزعيم، وأصر على الظهور بالزي الوطني الإماراتي «الكندورة»، واستهل صانع ألعاب «الزعيم»، كاكو أليخاندرو، اللقاء بإجابته عن كلمة السر في العودة القوية بالبطولة الآسيوية رغم تراجع النتائج في المسابقات المحلية، قال: «عندما تكون نتائج الفريق غير جيدة في البطولات المحلية يحرص الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم على حضور التدريبات ليمنحنا جرعة من الثقة الكبيرة بالنفس التي يتمتع بها، بالإضافة إلى دعمه الكبير لنا، وفي اعتقادي أنّنا منذ تلك اللحظة خصوصاً قبل مباراتي النصر والهلال ونحن نلعب بروح البطولة الآسيوية من أجل كرة الإمارات، وشعار النادي والمدينة لذلك تغيرت أفكارنا نحو الأفضل».
    وحول الإحساس الذي ينتابه منذ الوصول إلى العين خارج الملعب، قائلاً: «أؤكد لكم بأنني أتلقى الكثير من الحب والاحترام والتقدير من جماهير هذا النادي الكبير خارج الملعب الأمر الذي يعزز من شعوري بالراحة والسعادة والفخر والاعتزاز بتواجدي في هذا البلد الطيب أهله، وتلك المدينة الساحرة العين».
    واستطرد كاكو في حديثه، قائلاً: «كما أنني أشعر إلى حد كبير وكأنّني في الأصل من هذا المكان «أصولي عيناوية» هذا ما أود أن أؤكده قياساً بالمقدار الكبير من المحبة الصادقة، لذلك أجدني أحب ارتداء «الكندورة» وأستمتع بذلك كثيراً».
    وعن أفضل اللحظات التي عاشها في مشواره الاحترافي على مر التاريخ، قال: «من اللحظات الرائعة في مسيرتي الاحترافية والتي لا يمكن أن تغادر ذاكرتي هي عندما لعبت أول مباراة رسمية لي في دوري المحترفين، بالإضافة إلى تأهلنا إلى نهائي دوري الأبطال بعد صافرة نهاية مباراتنا أمام نادي الهلال السعودي، والتي كانت مثيرة للغاية بالنسبة لي، ولقد فقدت السيطرة على مشاعري في ذلك اليوم وغالبتني دموعي في التعبير عن فرحة التأهل للنهائي، لذلك أعتقد أنّها كانت لحظة عاطفية بالنسبة لي في مسيرتي المهنية ولكنني أثق في أن هناك لحظات أجمل وأكثر إثارة تنتظرني مع «الزعيم».

 

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