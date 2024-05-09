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الرياضة

نادال يحبط مغامرة زيزو في 3 ساعات

نادال يحبط مغامرة زيزو في 3 ساعات
9 مايو 2024 19:33


روما (أ ف ب)
عانى الإسباني رافايل نادال لبلوغ الدور الثاني من دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، واحتاج إلى نحو ثلاث ساعات لتخطي عقبة البلجيكي زيزو بيرس الصاعد من التصفيات 4-6 و6-3 و6-4 في الدور الأول، ويلتقي نادال، المتوّج بلقب الدورة 10 مرات (رقم قياسي) آخرها عام 2021، في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش التاسع والسابع في الدورة.
وعاد «ملك» الملاعب الترابية والمتوّج بـ 22 لقباً كبيراً بينها 14 في رولان جاروس، إلى روما بعد غياب نحو عامين، وتحديداً منذ 2022 بسبب الإصابة التي أثرت كثيراً على مشواره الاحترافي، وأبعدته تقريباً عن الموسم الماضي بأكمله، وبسببها تراجع إلى المركز 305 عالمياً.
وكافح نادال الذي عانى كثيراً في إرساله، لمدة ساعتين و53 دقيقة أمام المصنف 108 عالمياً.
وقال المصنف الأول على العالم سابقاً بعد مباراته: «لم ألعب كثيراً في السنوات الثلاث الماضية، كل شيء أصبح أكثر صعوبة ولا يمكن التنبؤ به بالنسبة لي الآن، لكنني مقتنع بأنني أستطيع اللعب بشكل أفضل من ذلك بكثير».
وأضاف «رافا» الذي سيكمل عامه الـ 38 في الثالث من يونيو المقبل: «أنا سعيد بهذا الفوز، وبأن أتمكن من خوض مباراة أخرى». 

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