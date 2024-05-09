صراع «المنطقة الدافئة» يشعل مؤجلات «الجولة 19» لـ«أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يشعل صراع مراكز «المنطقة الدافئة» مؤجلات «الجولة 19» لدوري أدنوك للمحترفين، التي تشهد إقامة ثلاث مباريات اليوم، حيث يستقبل الجزيرة ضيفه خورفكان على استاد محمد بن زايد، ويلتقي عجمان والبطائح على استاد راشد بن سعيد، ويواجه بني ياس ضيفه الشارقة على ملعب الأول بالشامخة.

وتأجلت المواجهة الأخيرة، ضمن الجولة ذاتها، التي تجمع الإمارات وضيفه العين حتى 5 يونيو المقبل، في ظل المشاركة القارية لـ«الزعيم» في نهائي دوري أبطال آسيا 2023- 2024.

شهدت انطلاقة «الجولة 19» التي لُعبت مبارياتها يومي 15 و17 أبريل الماضي، فوز الوصل على حتا 3-0، واتحاد كلباء أمام الوحدة 1-0، والنصر على حساب شباب الأهلي 3-2، فيما تأجلت بقية المباريات التي كان من المقرر أن تُلعب الثلاثاء 16 أبريل الماضي، بقرار من «رابطة المحترفين»، بناءً على توصيات الجهات المختصة، نظراً للظروف الجوية.

ويُمني الجزيرة «السابع» برصيد 27 نقطة، النفس بتأكيد تفوقه في المواجهات على ملعبه أمام ضيفه خورفكان «الثاني عشر» برصيد 20 نقطة، وحافظ «فخر أبوظبي» على سجله خالياً من الخسارة في 4 مباريات على ملعبه أمام «النسور» في «دوري المحترفين» بالفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في واحدة.

ويتسلح الجزيرة بمعنويات فوزه في الجولة الماضية على بني ياس 1-0، والذي أنهى به أطول سلسلة عدم انتصار في «دوري المحترفين» استمرت على مدار ثمان مباريات على التوالي، في الوقت الذي تسرب فيه الشك إلى أنصار خورفكان بعد الخسارة أمام مضيفه العين 0-1 ليتجمد رصيد الفريق في 20 نقطة، في المركز الثاني عشر وسط ملاحقة الإمارات «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، يشعل فارق النقطتين أجواء مواجهة «البرتقالي» صاحب المركز التاسع، وله 24 نقطة، أمام ضيفه البطائح «الثامن» برصيد 26 نقطة، ويتفوق عجمان في المواجهات المباشرة أمام «الراقي» بالفوز في مباراة والتعادل في اثنتين من أصل 3 جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».

وينشد «البرتقالي» في مباراة الليلة المحافظة على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما شهدت الجولات الثلاث الماضية الفوز على الوحدة 2-1ن وخورفكان 3-0، قبل التعادل السلبي أمام حتا، في الوقت الذي فشل فيه «الراقي» تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالخسارة أمام النصر 1-3، والتعادل مع الشارقة 2-2، والخسارة أمام الوصل 1-4.

وتختتم مباريات اليوم، بلقاء بني ياس «العاشر»، وله 22 نقطة، بضيفه الشارقة «السادس»، وله 31 نقطة، ويعاني الفريقان في الموسم الحالي بعد خسارة «السماوي» 0-1 في الجولة الماضية أمام الجزيرة، والتي تعد الـ 12 في سجل الفريق في الموسم الحالي بالتساوي مع الإمارات «قبل الأخير»، في الوقت الذي فشل استمرت فيه معاناة «الملك» بالخسارة أمام مضيفه شباب الأهلي 1-3، ليكمل 7 مباريات على التوالي من دون انتصار في الدوري.



أبطال «الريمونتاد»

تجمع مواجهة بني ياس وضيفه الشارقة بين أكثر فريقين حصداً للنقاط بعد التأخر بالنتيجة في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي (بني ياس 12 – الشارقة 11)، ويعد «السماوي» أقل فرق الدوري إهداراً للنقاط بعد تقدمه بالنتيجة (3 نقاط).



كفة متقاربة

تبدو كفة المواجهات المباشرة متقاربة بين الجزيرة وضيفه خورفكان في «دوري المحترفين» قبل مباراة الليلة، وحقق «فخر أبوظبي» الفوز في 5 مباريات، مقابل 3 للجزيرة، فيما حسم التعادل مباراة واحدة.



أزارو سلاح «البرتقالي»

سجل المغربي وليد أزارو لاعب عجمان ثلاثة من أهداف فريقه الأربعة أمام البطائح في «دوري أدنوك للمحترفين» قبل مواجهة الليلة، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك «البرتقالي» ثلاثة أهداف في المواجهات الثلاث بين الفريقين.