العين يضع «اللمسات الأخيرة» لمواجهة يوكوهاما

معتز الشامي (دبي)

يؤدي فريق العين تدريبه الأخير على ملعب استاد نيسان بمدينة يوكوهاما، الذي يستضيف مباراة الفريق غداً أمام فريق يوكوهاما الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يسعى «الزعيم» لحسم اللقب عبر الأداء بقوة في الذهاب والعودة إلى البلاد بنتيجة إيجابية تزيد حظوظه في التتويج باللقب الغائب منذ عام 2003، وذلك في مواجهة الإياب يوم 25 الجاري على استاد هزاع بن زايد.

ويضع الجهاز الفني بقيادة كريسبو، في المران الختامي اليوم، اللمسات الأخيرة على التشكيلة المنتظرة لخوض اللقاء غداً، لا سيما في ظل ارتفاع المعنويات والروح القتالية لجميع اللاعبين، خاصة بعد استعادة إيريك لقدراته وعافيته الفنية ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة، حيث وضح ارتفاع قدرات مدافع العين صاحب الأداء المميز في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويراهن كريسبو على جاهزية إيريك لزيادة الصلابة الدفاعية، بالإضافة لإمكاناته في الزيادة الهجومية بما يشكل جبهة يسرى قادرة على اختراق دفاعات المنافسين، بالإضافة لرهان الجهاز الفني على التجانس والتفاهم الكبير بين سفيان رحيمي وكاكو، والمجهود الكبير لبندر الأحبابي، الذي يشكل جبهة يمنى قادرة على خلخلة أي دفاع.

ويتوقع أن يلعب العين غداً في مباراته التي تقام عند السابعة مساء بتوقيت طوكيو (الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات)، بطريقة متوازنة، معتمداً على استغلال الثغرات في دفاعات الفريق الياباني، والسعي لامتصاص الضغط الجماهيري المتوقع، حيث سيلعب العين مواجهة الغد على ملعب يتسع لأكثر من 72 ألف متفرج.

وكانت بعثة العين قد وصلت صباح أمس إلى طوكيو برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين «الدولي»، واستغرقت الرحلة نحو عشر ساعات، وكان في استقبال البعثة لحظة وصولها مطار طوكيو هانيدا الدولي والواقع بمدينة يوكوهاما، شهاب أحمد الفهيم، السفير فوق العادة المفوض للدولة لدى اليابان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ومراقبين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلي نادي يوكوهاما، الفريق المضيف للمباراة.

وضمت بعثة فريق العين 23 لاعباً هم: خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، سلطان المنذري، بندر الأحبابي، كوامي أتون، خالد الهاشمي، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، إيريك جورجينيس، خالد علي، منصور الشامسي، يحيى نادر، بارك يونغ-وو، أحمد برمان، خالد البلوشي، عبدالكريم تراوري، فلاح وليد، ماتياس بلاسيوس، محمد عباس، سلطان الشامسي، حازم محمد عباس، كاكو أليخاندرو وسفيان رحيمي.

وأدى العين حصة تدريبية مساء أمس خلف الأسوار المغلقة، بهدف توفير الهدوء اللازم للفريق، خاصة وأن التدريب شهد أداء تقسيمة تكتيكية للوقوف على جاهزية كافة العناصر، لا سيما المرشحين للعب في التشكيلة الأساسية بمباراة الغد.

من جانبه، أبدى خالد عيسى حارس مرمى الفريق ثقته في أن يقدم العين مباراة قوية أمام بطل اليابان، مشيراً إلى أن «الزعيم» قادر على تحقيق اللقب، في ظل الثقة الكبيرة المتوفرة في الفريق واللاعبين ككل، بعد مشوار استثنائي شهدته هذه النسخة من البطولة، وأضاف: «سنقاتل على الفرصة، ونعلم أنها لن تكون سهلة أمام فريق ياباني يمتلك السرعة والمهارة والقدرات الفنية، ولكننا نلعب من أجل تاريخ الزعيم في آسيا، وللدفاع عن شعار النادي ومحاولة إسعاد جماهيره بلقب غاب عن خزائن العين منذ 2003، وكل لاعب يسعى لأن يسجل اسمه في تاريخ قلعة العين بأحرف من ذهب».

وعن المواجهة المرتقبة خارج الديار والضغوط الجماهيرية المرتبطة بالنهائي قال «كابتن» العين: «نثق في قدراتنا، وسنلعب بروح قتالية عالية، كما أن اللاعبين تعودوا على ضغط الجماهير في المباريات الكبيرة وهذا شأن الفرق الكبيرة دائماً، وسنلعب في اليابان ومعنا جماهيرنا هناك التي تزحف خلف الفريق، ونثق دوماً أن جماهير الأمة العيناوية قادرة على صناعة الفارق خارج ملعبنا، ولو بأعداد قليلة حيث تكون هي الدافع لنا لتقديم الأفضل وهو ما شهدته النسخة الحالية من البطولة، ونأمل أن نعود لمباراة العودة ونحن في المقدمة بنتيجة إيجابية في طوكيو».



محمد عبيد حماد: سلطان بن حمدان يقود منظومة كرة القدم بحنكة واحترافية

أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وضع استراتيجية وصول العين في موسم 2023-2024 إلى نهائي دوري أبطال آسيا، برؤية ثاقبة وحكمة مستنيرة قبل ثلاثة مواسم، حيث وفر سموه كل أسباب النجاح لتحقيق الفريق أهدافه المرجوة من أجل رسم فرحة وطن.

وقال: «كل من يعمل في مجال كرة القدم يدرك جيداً أنه لا مجال للصدفة، في النتائج القوية وبلوغ نهائي أقوى مسابقة بالقارة للأندية الأبطال، الأمر الذي تجسد عملياً في إدارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق إلى اليابان، لمنظومة العمل بشركة كرة القدم بكل احترافية لتحقيق الطموحات في البطولة الآسيوية، وذلك من خلال المتابعة اللصيقة والاهتمام المتعاظم اتساقاً مع رؤية نادينا الكبير وانطلاقاً من الفكر المتجدد الذي يتمتع به سموه».

وأشار حماد، إلى أن لاعبي «الزعيم» أمام فرصة تاريخية لصناعة المجد وكتابة سطور بأحرف من ذهب في سماء القارة وكرة القدم الآسيوية، مع كامل الاحترام لطموحات المنافس، خصوصاً وأنهم أظهروا للجميع مقدراتهم العالية ورغبتهم الكبيرة في ترجمة الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام المتعاظم الذي ظلوا يحظون به من رئاسة النادي إلى أداء مشرف ونتائج مميزة تتسق مع تحقيق طموحاتهم الشخصية انطلاقاً من حبهم الصادق للوطن وإيمانهم المطلق بأن مهمتهم وطنية 100%».

وأضاف: «التتويج باللقب القاري سيضع الفريق ضمن الأندية المتأهلة مباشرة لمسابقتي كأس العالم للأندية 2025 وكأس القارات 2024، بالإضافة إلى التواجد ضمن دوري الأبطال «النخبة» في نسخته الجديدة بالموسم المقبل، وفي اعتقادي أنهم يستحقون أن ترتبط أسماؤهم في هذه المرحلة التاريخية المهمة للنادي بالتواجد ضمن الأسماء، التي أسهمت في إنجازات غير مسبوقة على مر تاريخ كرة القدم الإماراتية».

واختتم حماد حديثه مؤكداً، أن جماهير نادي العين ظلت تؤكد فعلاً وقولاً أفضليتها والعلامة الفارقة في تعزيز قوة النادي قارياً، من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في دعم طموحات ممثل الوطن في مهمته الوطنية منذ بداية المشوار الآسيوي وحتى الوصول للمباراة النهائية.



ترحيب خاص بالمدرب الأرجنتيني في اليابان

حرص عدد كبير من محبي الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، على انتظاره بمطار طوكيو هانيدا الدولي والتقطوا معه الصور التذكارية قبل أن يوقع لهم على قمصان منتخب بلاده والأندية الأوروبية، التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، في مشهد رائع رصدته عدة وسائل إعلام.