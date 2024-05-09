النخبة تشارك في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو العالمية، لاستضافة نخبة النجوم من مختلف أنحاء العالم في منافسات جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي تستضيفها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية اعتباراً من اليوم، في الحدث الذي ينظمه اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، وتعد الجولة الأكبر من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو دي جانيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث تشهد مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من دول العالم كافة.

وتم تخصيص اليوم الأول من المنافسات لفئتي الناشئين والشباب، واليوم الثاني لفئة الأساتذة، واليوم الثالث لفئة المحترفين، وتم تخصيص مكافآت قيّمة لأصحاب المراكز الأولى عن كل فئة من الفئات المشاركة.

ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «تحظى جولات أبوظبي جراند سلام بأهمية كبرى وتجوب بجولاتها الخمس أبرز مدن وعواصم العالم، وتمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك مع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن إمكانية الارتقاء بتصنيفهم لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو والفوز بجوائز قيّمة».

وتابع: «تمنح بطولة أبوظبي جراند سلام أبناءنا وبناتنا فرصة ممتازة لاختبار مهاراتهم أمام أقوى اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم واكتشاف نقاط قوتهم وتطوير مستوياتهم لتقديم أداء رفيع في البطولات والاستحقاقات القارية والعالمية القادمة».

وبدوره، يقول طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إن بطولة أبوظبي جراند سلام بطولة قوية تمتاز بالمستويات المتميزة للمشاركين، كما تتزايد أهميتها كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 للفائز بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائز بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجوائز صدارة التصنيف.

ويضيف: تندرج هذه البطولة في سياق جهود أبوظبي لتعزيز انتشار رياضة الجو جيتسو وتزويد اللاعبين بمختلف أشكال الدعم وفرص الاحتكاك على جميع المستويات من خلال منازلة أقوى اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم. ويسهم توزيع جولات البطولة على مختلف دول وعواصم العالم في توفير الفرصة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين للمشاركة في المنافسات.

وشكّلت بطولة أبوظبي منذ انطلاقتها منصة مثالية جاذبة لأفضل مواهب الجو جيتسو المحلية والعالمية، وشهدت مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي الإمارات مثل خالد الشحي وعمر السويدي، فضلاً عن وجود نخبة الأبطال العالميين من حملة الحزام الأسود على رأسهم ويليسون فرنانديز، وفيديريكو جوماريش، ويوري هندركس، وفيليبي ريباس وغيرهم.