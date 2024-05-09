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الرياضة

انطلاق «خليجية» الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص

انطلاق «خليجية» الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص
10 مايو 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها أبوظبي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في المسابقة التي تقام للمرة الأولى، ستة وفود من برامج الأولمبياد الخاص من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات. 
وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُسعدنا أن نستضيف في أبوظبي منافسات النسخة الأولى من المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، ما يترجم حرصنا في المجلس على دعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بأصحاب الهمم الذين يعتبرون جزءاً أساسياً من مكونات المجتمع الإماراتي، وعنصراً فاعلاً ومؤثراً في مختلف قطاعات الحياة، تحقيقاً للاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي».
وأشار العواني إلى أن ما تحقق من نتاج في عام 2019 من خلال استضافة الإمارات لمنافسات الأولمبياد الخاص العالمي، يحث الجميع على تقديم المزيد من الدعم لرياضات أصحاب الهمم، ما يعكس دور ومكانة أبوظبي على خريطة الرياضة المحلية والعالمية وجاهزيتها دائماً لإنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لأولمبياد الخاص الإماراتي: «نرحب بجميع الوفود المشاركة في المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة في وطنهم الثاني، نشعر بالفخر لاستضافة كوكبة من لاعبي الريشة الطائرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ونفخر أيضاً بأن تنطلق أولى المسابقات الخليجية للريشة الطائرة من الإمارات التي تولي اهتماماً خاصاً لأصحاب الهمم ودمجهم وتفعيل دورهم في قطاع الرياضة وفي كل نواحي الحياة، نتمنى للجميع التوفيق في المنافسات، ونأمل أن تحفز البطولة المزيد من اللاعبين على ممارسة رياضة الريشة الطائرة، مما ساعد على إثراء حياة أصحاب الهمم».

الريشة الطائرة
الأولمبياد الخاص
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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