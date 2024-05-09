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الرياضة

50 لاعباً في وسام الاستحقاق للجولف

50 لاعباً في وسام الاستحقاق للجولف
10 مايو 2024 01:19

عجمان (الاتحاد)

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تنطلق اليوم على ملاعب نادي الزوراء في عجمان، منافسات بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة، على جولة نادي الزوراء، وتقتصر جولة نادي الزوراء على 54 حفرة لكل من منافسات الرجال والسيدات، مقارنة بـ 36 حفرة للمراحل الناشئين، على أن تسفر نتائجها عن منح أبطالها لنقاط تصنيفية لا تقتصر على موسم البطولات الإماراتية فحسب، بل في دخول قوائم النقاط والتصنيف في الاتحاد الدولي للاعبين الهواة على العالم، حيث يواصل اتحاد الجولف جهوده في سبيل منح لاعبي ولاعبات الدولة، فرصاً حقيقة لدخول منافسات تؤهلهم الانتقال إلى خطوات أعلى في مسيرتهم بالصورة ذاتها لمنحهم النقاط التصنيفي في الاتحاد الدولي.

نادي الزوراء
عجمان
الجولف
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