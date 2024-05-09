الحمادي: مليحة «الرقم الصعب» في بطولات اليد

رضا سليم (دبي)

تحوّل فريق مليحة إلى الرقم الصعب في دوري أقوياء اليد، بعد نجاحه في قلب الطاولة، وتأجيل حسم التأهل للمباراة النهائية والذهاب إلى المباراة الفاصلة أمام الشارقة بالفوز عليه في الإياب بالدور نصف النهائي للمسابقة 19-18، بعدما خسر في الذهاب بنتيجة 35-22، وسيلتقي الفريقان بصالة نادي البطائح الرياضي السبت لحسم بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية للدوري، بعد تأهل فريق شباب الأهلي بالفوز على العين، ذهاباً وإياباً.

ولم يكن تفوق مليحة في الدوري فقط، بل نجح في الصعود للمباراة النهائية في بطولتين، حيث التقى الفريق مع الشارقة في نهائي كأس الاتحاد في بداية الموسم، وخسر 16-24، ثم التقى الشارقة مجدداً في نهائي كأس الإمارات لكرة اليد، وخسر 31-35، كما لعب مليحة نهائي كأس نائب رئيس الدولة أمام الشارقة في الموسم الماضي.

وأكد إبراهيم الحمادي، مدير الفريق، أن «مليحة قدم مستوى متميزاً هذا الموسم، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية في بطولتين، والموسم الماضي وصلنا إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة، والفريق يتطور من موسم إلى آخر، وبات رقماً صعباً في كل البطولات، والوصول إلى النهائيات كان من ضمن أهدافنا، ونسعى إلى تحقيق بطولة للنادي، كما أن الوصول إلى نصف نهائي دوري اليد، واللعب على الفاصلة للوصول للنهائي مكسب كبير».

وأضاف: الشارقة فريق كبير، نجح في السيطرة على كل البطولات في المواسم الأخيرة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وخبرات كبيرة، ولن تكون المواجهة سهلة، ولكن طموحنا أن نواصل المسيرة، ونصعد للنهائي كي نحقق إنجازاً آخر، بالصعود إلى نهائي البطولة الرئيسة لكرة اليد، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة، والمعنويات عالية، والطموحات كبيرة في تقديم مستوى جيد، والوصول إلى النهائي.

ونوه بأن المباراة الفاصلة تأتي مضغوطة، حيث يلعب الفريق مباراة كل 3 أو 4 أيام وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً على اللاعبين، وقال: لكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين في تقديم مباراة على أعلى مستوى، فنياً وبدنياً.