مفاجأة جابي.. الطاقم الطبي سبب تفاقم الإصابة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «دياريو آس» النقاب عن أن النجم الإسباني الشاب جابي «19 عاماً» متوسط ميدان برشلونة، لن يكون بمقدوره العودة للملاعب مع بداية الموسم الجديد، على عكس الأنباء الأولية التي أكدت أنه سيعود في أغسطس المقبل.

وأصيب جابي بتمزق في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، بالإضافة إلى تمزق آخر في غضروف الركبة، عندما كان يلعب مع منتخب بلاده في نوفمبرالماضي.

وقالت الصحيفة إن جابي قطع حتى الآن نصف الطريق بالنسة لعملية تأهيله، ومن المقرر أن يعود إلى الملاعب في أكتوبرأو نوفمبرالقادمين، ما يعني غيابه لما يقرب من العام منذ إصابته.

وأضافت الصحيفة إن شفاء جابي يتوقف على مدى استجابة ركبته لعملية إعادة التأهيل، بعد الجراحة التي أجراها، ومدى إيجابية موقفه في التعامل مع هذه الإصابة نفسياً وذهنياً.

وأضافت الصحيفة إن مسؤولي البارسا وجهوا أصابع الاتهام إلى الطاقم الطبي لمنتخب إسبانيا اعتقاداً منهم بأن هذا الطاقم مسؤول عن تفاقم الإصابة وخطورتها، إذ أنها كانت في البداية تمزق في الرباط الصليبي الداخلي، وتلقى بسببها علاجاً داخل معسكرالمنتخب، ولم يتم تشخيص حالته بصورة صحيحة، وبناء عليه استمر في اللعب.

واشتبه الطاقم الطبي لبرشلونة في أن جابي أصيب أيضاً بتمزق في غضروف الركبة، وهذا يفسر حاجته إلى شهرين أو ثلاثة أشهر إضافية لإعادة التأهيل، ما يعني انقضاء عام 2024 كله من دون أن يشارك في المباريات مع ناديه، وربما احتاج إلى فترة أخرى لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، وبالتالي لن يكون في أفضل حالاته خلال فترة ليست قصيرة من عام 2025.

وذكرموقع «جول العالمي» إن غياب جابي كان له أكبر الأثرعلى مستوى أداء برشلونة بوجه عام هذا الموسم، لأنه كان أحد الأوراق الرابحة الرئيسية في تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني، بفضل روحه القتالية العالية وقيامه بالضغط الدائم على لاعبي الفريق المنافس، والجهد الكبيرالذي يبذله دفاعاً وهجوماً خلال المباريات، حيث أسهم بقوة في فوز البارسا ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وقع بابلو مارتن بايز خافييرا المعروف باسم جابي، والمولود في 5 أغسطس 2005، لبرشلونة في سن الحادية عشرة، بعد موسم واحد أمضاه في ريال بيتيس 2014-2015، وبدأ مسيرته الاحترافية في «برشلونة ب» 2021، وتم تصعيده في نفس العام للفريق الأول، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 15 و16 و18 سنة وانضم إلى منتخب «الروخا» الأول في 2021.