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الرياضة

نهائي كأس الإمارات لرجال السلة 24 مايو

نهائي كأس الإمارات لرجال السلة 24 مايو
10 مايو 2024 12:00

 
علي معالي (دبي)
أعلن اتحاد كرة السلة تعديل موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات لتقام يوم الجمعة 24 مايو الجاري بدلاً من السبت 25 من الشهر نفسه، حتى يتسنى نقل المباراة على الهواء مباشرة، على أن تقام قرعة بين الفريقين المتأهلين لتحديد مكان إقامة المباراة النهائية للمسابقة.
وتأهل فريق الشارقة للدور ربع النهائي للبطولة بالفوز في مرحلة الدور التمهيدي، ذهاباً وإياباًً بنتيجة 108- 96، في الذهاب، و90- 76 في الإياب، وكانت المباراة الثانية التي جرت على صالة البطائح قد شهدت تفوق الشارقة في 3 أرباع من أصل 4 أرباع هي مدة المباراة، بالفوز في 24- 22 في الربع الأول، 25- 13 في الربع الثاني، 22- 12 في الربع الرابع، في حين تفوق البطائح في الربع الثالث فقط بنتيجة 29- 19، في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي، محيي الدين خطاب وكوستاس، وراقبها الدولي داوود التميمي.
وبهذا التأهل لـ «الملك»، يحل الفريق ضيفاً على الظفرة في ذهاب دور الثمانية يوم الأحد المقبل، قبل أن يستضيف الشارقة رجال الظفرة على صالة الملك بالإمارة الباسمة، يوم 15 مايو الجاري، لتحديد المتأهل لملاقاة فريق شباب الأهلي دبي في نصف النهائي يوم 18 مايو الجاري.

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