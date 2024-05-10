العين.. اسم جديد في ملعب «النهائيات التاريخية»

مراد المصري (أبوظبي)

يستعد العين للانضمام إلى القائمة الزاخرة بالأسماء الكبيرة للأندية والمنتخبات، التي خاضت مباريات نهائية تاريخية على ملعب نيسان، الخاص بنادي يوكوهوما مارينوس الياباني، وذلك عندما يلتقي الفريقان غداً السبت في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

الملعب الذي تم افتتاحه في عام 1998، بتكلفة إنشاء تبلغ 338، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى أكثر من 72 ألف متفرج، وذلك ضمن مخطط استضافة اليابان نهائيات كأس العالم عام 2002 مع كوريا الجنوبية، يعتبر من أبرز وأهم الملاعب في اليابان.

وتنبع المكانة المهمة للملعب الياباني على اعتباره أكثر من احتضن مباريات نهائية تاريخية في القرن الـ 21، بداية من اللقاء، الذي تفوق فيه منتخب فرنسا على نظيره الياباني 1-0 في نهائي كأس القارات 2001، ثم فوز البرازيل على ألمانيا 2-0 في النهائي الشهير لكأس العالم 2002.

وعلى صعيد المنتخبات، توج هناك المنتخب البرازيلي بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في عام 2021، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب إسبانيا 2-1.

كما كان الملعب مسرحاً للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية في 8 مناسبات، في فوز ساو باولو البرازيلي على ليفربول الإنجليزي 1-0 في عام 2005، إنترناسيونال البرازيلي على برشلونة الإسباني 1-0 في 2006، أي سي ميلان الإيطالي على بوكا جونيورز 4-2 في 2007، مانشستر يونايتد الإنجليزي على دي كيتو الإكوادوري 1-0 في 2008، برشلونة الإسباني على سانتوس البرازيلي 4-0 في 2011، كورينثيانز البرازيلي على تشيلسي الإنجليزي 1-0 في 2012، برشلونة على ريفر بليت 3-0 في 2015، وريال مدريد الإسباني على كاشيما الياباني 4-2 في 2016.