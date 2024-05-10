«سعادة المدير الفني».. تعرف على طريقه تأهل أولمبياكوس إلى نهائي المؤتمر



أثينا (د ب أ)

يشعر الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، بسعادة منقطعة النظير، عقب تأهل فريقه للمباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. وصعد أولمبياكوس لنهائي إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا 2 / صفر، في إياب الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر أمس الخميس.

وكان أولمبياكوس فاز ذهاباً في إنجلترا 4 / 2، ليتأهل للنهائي متفوقاً بنتيجة 6 / 2 في مجموع المباراتين، ويلتقي مع فيورنتينا الإيطالي، الذي اجتاز عقبة كلوب بروج البلجيكي في مواجهة المربع الذهبي الأخرى. وسجل المغربي أيوب الكعبي الهدف الأول للفريق اليوناني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وبات الكعبي هداف نسخة الموسم الحالي من دوري المؤتمر الأوروبي، برصيد عشرة أهداف، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة قبل المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 مايو الجاري في العاصمة اليونانية أثينا.

وصرح مينديليبار للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) «لا يمكنني أن أصف شعوري حتى الآن. أعتقد أننا سنأخذ بعضاً من الوقت لكي نستوعب ما قمنا به، وما وصلنا إليه حالياً، مسرور للغاية بأداء اللاعبين. لقد أمتعوا أنفسهم، وكذلك قدموا المتعة للجماهير».

وتحدث مينديليبار عن المباراة النهائية للمسابقة أمام فيورنتينا، حيث قال: «دعونا نرى. لقد تابعتهم قليلاً، وشاهدتهم في لقاء الإياب أمام بروج في اليوم السابق بعدما انتهينا من تدريباتنا». أوضح مدرب أولمبياكوس «لقد لعبوا الشوط الثاني بالكامل بشكل جيد للغاية. واستحقوا مكاناً في المباراة النهائية».

شدد مينديليبار في نهاية حديثه قائلاً: «سوف تكون مواجهة قوية أمام فريق إيطالي يتمتع بالكفاءة والجودة، ومازال أمامنا الآن 20 يوماً نقوم بدراستهم، ونتعرف إليهم بشكل أدق مرة أخرى».