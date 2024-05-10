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الرياضة

الكعبي يبصم بـ «العشرة» في «المؤتمر الأوروبي»

الكعبي يبصم بـ «العشرة» في «المؤتمر الأوروبي»
10 مايو 2024 12:07

 
برلين (د ب أ)
ضرب أولمبياكوس اليوناني، موعداً مع فيورنتينا الإيطالي في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 2 / صفر، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة. وكان أولمبياكوس فاز ذهاباً في إنجلترا 2/4، ليتأهل للنهائي، متفوقاً بنتيجة 2/5 في مجموع المباراتين، ويلتقي مع فيورنتينا الإيطالي، الذي تعادل أمس مع كلوب بروج البلجيكي 1/1، ليتأهل فائزاً 3/4 بمجموع المباراتين، عقب فوزه ذهاباً في إيطاليا 2/3، وسيواجه أولمبياكوس، فريق فيورنتينا الإيطالي الذي صعد لنهائي نسخة الموسم الماضي قبل خسارته أمام ويستهام الإنجليزي1 2/، وجاء فوزه على أستون فيلا ليقضي على آمال الأندية الإنجليزية بتتويج أحد ممثليها في البطولات القارية بلقب في الموسم الحالي.
وسجل المغربي أيوب الكعبي الهدف الأول للفريق اليوناني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 78، وبات الكعبي هداف نسخة الموسم الحالي من دوري المؤتمر الأوروبي، برصيد عشرة أهداف، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة قبل المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 مايو الجاري في أثينا اليونانية.

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