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الرياضة

«أبوظبي اكستريم» تحط رحالها في باريس 18 مايو

«أبوظبي اكستريم» تحط رحالها في باريس 18 مايو
10 مايو 2024 13:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 4) طرح تذاكر النسخة الرابعة من البطولة، التي ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 18 مايو، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح النسخ السابقة من البطولة في العاصمة أبوظبي ومدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، حيث استطاعت البطولة أن تجذب انتباه الجماهير بنزالاتها الحماسية والمبتكرة، وهو ما يعكس توجهها نحو التوسع، والوصول إلى جماهير جديدة حول العالم.
يأتي اختيار باريس موقعاً للنسخة الرابعة، نتيجة لأهمية المدينة في المشهد الرياضي هذا العام، حيث تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، إلى جانب وجود مواهب بارزة في رياضة الجو جيتسو والجرابيلنج على مستوى القارة الأوروبية، بالإضافة إلى احترافية وقدرة الإمارات على تقديم تجربة استثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، مستندة إلى الخبرة الرائدة التي حققتها أبوظبي في هذا المجال.
تتميز البطولة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد، وبالإضافة إلى ذلك، يُشكل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات على الصعيد العالمي دافعاً قوياً لاستضافة بطولة أبوظبي إكستريم في باريس، ومن خلال استغلال الفرصة التي توفرت بوجود مواهب كبيرة في أوروبا، سعت اللجنة الفنية للبطولة إلى جذب أفضل الأسماء والمقاتلين العالميين بهدف تقديم تجربة مثيرة للجماهير، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البطولة لتعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة العالمية، وتحقيق الريادة في عالم الفنون القتالية المختلطة.
وقبل انطلاق بطولة أبوظبي إكستريم في باريس، سيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على موعد مع أسبوع حافل من الأحداث المميزة، يتضمن جلسات تدريب مفتوحة، حيث يمكن للجمهور مشاهدة الأبطال، وهم يستعدون للنزالات، بالإضافة إلى إقامة الميزان الاحتفالي الذي يسبق البطولة الرسمية، ومن المقرر أيضاً عقد مؤتمر صحفي ما قبل ليلة النزالات، حيث يتم التحدث عن آخر التطورات والتحضيرات للأحداث القادمة، كما سيشهد هذا الأسبوع وجود عدد كبير من الشخصيات الرياضية المرموقة، بالإضافة إلى محبي الفنون القتالية المختلطة والجو جيتسو الذين سيتوافدون للمشاركة في هذه الأجواء الحماسية.
وفي هذا الخصوص صرح طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية قائلاً: «نحن على استعداد تام لتقديم حدث رائع لعشاق الفنون القتالية المختلطة في جميع أنحاء العالم، وهذه النسخة من البطولة لن تكون مجرد استمرار للنجاحات النسخ السابقة، بل من المحتمل أن تتخطى كل التوقعات، ولقد لاحظنا إقبالاً جيداً على التذاكر التي طُرحت في واحد من أكبر المواقع العالمية في فرنسا، وهو مؤشر إيجابي على الاهتمام المتزايد بهذا الحدث، كما أن وجود الأسماء القوية في بطاقة النزال يضمن جمهوراً كبيراً في باريس، ونحن متحمسون لرؤية هذا الدعم الكبير من الجماهير».

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