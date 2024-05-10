إيمري: «بطاقة الأبطال» فرصة لتعويض «خسارة المؤتمر»



لندن (د ب أ)

طالب أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا، لاعبيه بضرورة حسم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تبدد آمال الفريق في الصعود للمباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي على يد أولمبياكوس اليوناني. كان أستون فيلا يتطلع للصعود لأول نهائي أوروبي منذ عام 1982، لكن أحلامه تبددت عقب خسارته القاسية 2/ 6 أمام أولمبياكوس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور قبل النهائي بدوري المؤتمر.

وسافر لاعبو أستون فيلا للعاصمة اليونانية أثينا، من أجل تعويض هزيمة الفريق 2/ 4 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب (فيلا بارك)، لكنهم تلقوا خسارة أخرى صفر/ 2 في مباراة الإياب. وتقمص المهاجم المغربي أيوب الكعبي دور البطولة، عقب تسجيله هدفي أولمبياكوس، ليواصل تألقه مع الفريق اليوناني، الذي بلغ أول نهائي أوروبي في تاريخه، بعدما أحرز 3 أهداف بمرمى أستون فيلا أيضاً في مباراة الذهاب.

ويرى إيمري أن فريقه أضاع فرصة التتويج بلقبه الأوروبي الخامس في تاريخه، خاصة أن أستون فيلا كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب دوري المؤتمر هذا الموسم. ويأمل أستون فيلا ألا يعود مرة أخرى مستقبلاً للعب في تلك المسابقة، التي تعد ثالث بطولات الأندية الأوروبية من حيث القوة والأهمية، بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ويرغب أستون فيلا في الفوز على ضيفه ليفربول، يوم الاثنين القادم، بالمرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضمان المشاركة رسمياً في دوري الأبطال، كما يمكن للفريق التأهل أيضاً للمسابقة القارية، حال خسارة توتنهام هوتسبير أمام ضيفه بيرنلي غداً السبت بالدوري المحلي.

وقال إيمري، الذي ضمن فريقه بالفعل اللعب في بطولة الدوري الأوروبي على الأقل الموسم المقبل: «إنها عملية سهلة، لقد وصلنا للدور قبل النهائي في إحدى البطولات القارية للمرة الأولى منذ زمن بعيد». أضاف إيمري: «يتعين علينا أن نتقبل أن هذا ليس كافياً بالنسبة لنا، لكنها عملية. الهدف الأول في بداية الموسم كان محاولة التنافس على حجز مقعد أوروبي مجدداً، من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع «ضمنا اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، نحن نتحسن، ولدينا الفرصة للحصول على المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو حافز رائع لنا». أوضح المدرب الإسباني «ينبغي لنا أن نشعر بخيبة الأمل والإحباط قليلاً، لكن يجب أن نتعافى سريعاً من تلك الكبوة. يتعين علينا أن نحاول إنهاء الموسم بشكل رائع من خلال الصعود لدوري الأبطال في الموسم القادم».

وكان يتعين على أستون فيلا بذل الكثير من العمل في لقاء الإياب بعد خسارة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب «فيلا بارك»، لكن معاناته تضاعفت عقب تسجيل الكعبي الهدف الأول لأولمبياكوس مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة.78 أكد إيمري في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أولمبياكوس يستحق أن يكون في المباراة النهائية. لقد خسرنا المواجهة في أول 90 دقيقة على ملعبنا، ولم نكن قادرين على المنافسة». وأشار «لقد استحقوا الفوز، مباراة الذهاب التي لعبناها في برمنجهام أهدرنا خلالها الفرصة الأولى ليكون لدينا حظوظ أكبر هنا في مباراة الإياب».

وكشف «كنت مرتاحاً في الشوط الأول، صنعنا بعض الفرص، ولم نمنح منافسنا الكثير من الفرص، على الرغم من أنهم سجلوا. لقد كانوا حاسمين أكثر منا، رغم أن لدينا فرصاً لم نستغلها». واختتم مدرب أستون فيلا تصريحاته قائلاً: «في الشوط الثاني، لم نشعر بالراحة بمرور الوقت، وجاء الهدف الثاني لينهي المباراة بشكل أو بآخر».